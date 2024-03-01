Evde lahmacun nasıl yapılır? İşte size çıtır çıtır lahmacun tarifi

Lahmacun, Türk mutfağının olmazsa olmazlarından biridir. Bu tarif ile evde, dışarıda yediklerinizi unutturacak lahmacunlar yapabilirsiniz. Malzemeleri hazırlayın ve bu lezzetli maceraya başlayın.

Ev yapımı lahmacun için gereken her şey bu tarifte! Malzemelerden yapılış aşamalarına kadar, evde lahmacun yapmanın en iyi yöntemlerini sizler için bir araya getirdik.

Dışarıdan lahmacun sipariş etmek yerine, evde kendiniz yapmayı düşünmeye ne dersiniz? Bu basit ve lezzetli tarif ile lahmacun yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. İşte adım adım lahmacun yapma rehberi.

LAHMACUN YAPMAK İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

3 su bardağı un Tuz 1 çay kaşığı toz şeker 1 paket instant maya Yarım çay bardağı ayçiçek yağı 1 çay bardağı ılık süt Yarım çay bardağı ılık su Kıymalı harç için: 50 g kuzu kıyma 1 soğan 2 domates Yarım demet maydanoz 4 sivri biber Tuz Karabiber Tatlı kırmızı toz biber Servis için: Limon dilimleri Maydanoz

LAHMACUN TARİFİ

Hamuru için unu geniş bir kaba alın. Tuz, toz şeker ve mayayı ekleyip karıştırın. Ortasını çukur şeklinde açıp ayçiçek yağı ve sütü ekleyin.

Yumuşak bir hamur elde edene kadar yavaş yavaş ılık su ekleyerek yoğurun. Üzerini nemli bir bezle örtüp 45 dakika mayalanmaya bırakın.

Kıymalı harç için kıymayı büyük bir kaseye alın.

Rendelediğiniz soğan, kabuklarını soyup küçük küp doğradığınız domates, ince kıydığınız maydanoz ve sivri biberi ekleyip karıştırın. Tuz ve baharatlarla tatlandırın.

Mayalanan hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. Üzerine un serperek pasta tabağı büyüklüğünde açın. Kıymalı harcı üzerine yayıp yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarıncaya kadar pişirin.

Fırından çıktıktan sonra üzerini havlu kağıt ile örtüp 3-4 dakika bekletin. Limon dilimleri ve maydanozla süsleyerek sıcak servis yapın.

Evde lahmacun yapmanın keyfini çıkardınız mı? Bu tarif ve ipuçlarıyla, lahmacun yapmak artık çok daha kolay ve lezzetli. Her lokmada kendinizi bir lahmacun ustası gibi hissedeceksiniz.

Malzemeleri hazırlayın, mutfakta yaratıcılığınızı serbest bırakın ve ailenize, arkadaşlarınıza nefis lahmacunlar sunun.

Afiyet olsun!