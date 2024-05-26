Her köşebaşından yılan fışkırıyor. İlçenin kabusu oldu

Yerleşim yerlerine kadar giren yılanlar, vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

Son olarak Başören köyünde yolda yürüyen vatandaşlar, karşılarına çıkan bir yılanı cep telefonlarıyla görüntüledi. Görüntülenen yılanın zararsız bir tür olan kamçı yılanı olduğu belirlendi. Uzmanlar, kamçı yılanlarının insanlara zarar vermediğini belirtse de ilçede sık sık yılan görülmesi, halk arasında endişeye yol açıyor.

Vatandaşlar, yılanların evlerinin ve bahçelerinin etrafında dolaşmasından dolayı huzursuz olduklarını ifade ederek, yetkililerden bu duruma bir çözüm bulmalarını talep ediyor. İlçe sakinleri, özellikle çocukları ve evcil hayvanları için endişe duyduklarını dile getiriyor.