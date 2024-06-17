Mehmet Ali Erbil Turnike’de herkesi ağlattı

Uzun bir aranın ardından Turnike programıyla ekranlara geri dönen Mehmet Ali Erbil, dün gece herkese duygusal anlar yaşattı.

7 yıl önce sevgili olduğu iddia edilen Filiz Aker tarafından katledilen Vatan Şaşmaz’ı anan usta sunucu herkesi hüzünlendirdi.

Yıllar önce programda Mehmet Ali Erbil’i takdim ederken yaptığı anonsu yayınlayan Erbil’in gözleri doldu.

Ağlamamak için kendini zor tutan 67 yaşındaki Erbil, ”Daha önce beni anons etmişti rahmetli. 7 yıl olmuş kaybedeli. Rahmetle anıyoruz kendisini” diyerek Şaşmaz’ın fotoğrafını paylaştı.