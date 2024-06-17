Mehmet Ali Erbil Turnike’de herkesi ağlattı

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Mehmet Ali Erbil Turnike’de herkesi ağlattı

Şovmen Mehmet Ali Erbil, ilk programında 7 yıl önce öldürülen sunucu Vatan Şaşmaz’ı unutmadı.

Uzun bir aranın ardından Turnike programıyla ekranlara geri dönen Mehmet Ali Erbil, dün gece herkese duygusal anlar yaşattı.

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7 yıl önce sevgili olduğu iddia edilen Filiz Aker tarafından katledilen Vatan Şaşmaz’ı anan usta sunucu herkesi hüzünlendirdi.

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Yıllar önce programda Mehmet Ali Erbil’i takdim ederken yaptığı anonsu yayınlayan Erbil’in gözleri doldu.

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Ağlamamak için kendini zor tutan 67 yaşındaki Erbil, ”Daha önce beni anons etmişti rahmetli. 7 yıl olmuş kaybedeli. Rahmetle anıyoruz kendisini” diyerek Şaşmaz’ın fotoğrafını paylaştı.

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