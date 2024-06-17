Şezlong fiyatları otellerle yarışıyor. Suit şezlong 3 bin lira

Tatil bölgelerindeki şezlong ücretleri hızla yükseliyor. Lahmacun, hamburger ve dondurmanın ardından şimdi de şezlonglarda fiyat artışı göze çarpıyor. Özel işletmeler, plajlarda günlük şezlong kiralama ücretlerini 500 TL’den başlayıp 3 bin TL'ye kadar çıkarıyor. Özellikle Muğla Bodrum'da, bazı plajlarda bu ücretler oldukça yüksek seviyelere ulaşıyor.

POPÜLER PLAJLARDA FİYATLAR ALDI BAŞINI GİTTİ

Datça'da ise Palamutbükü, Ovabükü, Hayıtbükü gibi popüler plajlar, özel işletmeler tarafından kapatılmış durumda. Şezlong ücretlerinden kaçınmak isteyen bazı vatandaşlar ise dar alanlardan denize girmeye çalışıyorlar. Bu durum bazı belediyeleri harekete geçirerek halk plajlarına daha fazla şezlong koymaya teşvik ediyor.

BİR HAMBURGER 1000 LİRADAN SATILIYOR

Özel işletmelerde satılan hamburgerlerin fiyatı 450 TL ile 1000 TL arasında değişirken, lahmacun fiyatları da 100 TL ile 1000 TL arasında değişkenlik gösteriyor. Şezlong ücretlerindeki bu artış, tatilciler arasında farklı yorumlara neden olurken, plaj keyfi artık daha yüksek maliyetlere tabi olabiliyor.

"SUİT ŞEZLONG HERHALDE, KLİMALI MI?"

Söz konusu fiyatları gören vatandaşlar, "Bu fiyatlara şezlong mu olur kardeşim, otel odası mı kiralıyoruz?", "Suit şezlong herhalde, klimalı mı?", "İçinde banyosu tuvaleti de var mı?", "Alkol sınırsız mı?", "Komple sahili bize tahsis ettiler herhalde..." gibi yorumlar yaptı.