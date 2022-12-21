21 Aralık 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Her sabah 30 dakika yeterli

Her sabah güneş ışığından faydalananların daha çabuk kilo verdiği ortaya çıktı. İşte detaylar…

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 08:59
Takip Et

Her sabah 30 dakika bunu yapmanız yeterli

Her sabah 30 dakika yeterli
+
Aa
-

 

 

Sabah erken güneş ışığıyla buluşmak kilo vermeyi kolaylaştırıyor ve Vücut Kitle İndeksi'nin daha düşük değerlerde kalmasına imkan tanıyor. Kilo vermek için en ideal yöntem spor yapmak ve elbette diyet programına uymak. Fakat yapılan araştırmalar güneşin de zayıflamaya yardımcı olduğunu orta koydu.

Bilim insanları güneş ışığının metabolizmanın düzenli çalışabilmesi için gerekli olduğunda hem fikir. Yeni yapılan bir araştırma ise kilo vermek için sabahın erken saatlerinde 30 dakika güneşlenmenin faydalı olduğunu ortaya çıkardı. Güneşte kalma süresini ölçmek için bileğe takılan bir cihaz ile donatılmış 54 kişiden oluşan bir grubun 7 gün boyunca analiz edildi. İnsanların aldığı kalori alımı ve VKİ'leri de hesaplandı.


Sabah 8 ile 12 arasında her gün en az 20-30 dakika güneşte kalanların, diğer kişilere göre çok daha düşük VKİ'ye sahip olduğu ortaya çıktı. Gün içinde ışığa ne kadar erken maruz kalınırsa, bireylerin VKİ'sinin o kadar düşük olduğu anlaşıldı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿En başarısız bakanlar açıklandı. Pazartesi kabinede Reis bunu soracak
1
﻿En başarısız bakanlar açıklandı. Pazartesi kabinede Reis bunu soracak
﻿En başarısız bakanlar açıklandı. Pazartesi kabinede Reis bunu soracak
﻿Anket sonuçları açıklandı. AKP ve MHP’ye en güvendiği illerden büyük şok
2
﻿Anket sonuçları açıklandı. AKP ve MHP’ye en güvendiği illerden büyük şok
﻿Anket sonuçları açıklandı. AKP ve MHP’ye en güvendiği illerden büyük şok
﻿''Hiçbir işe yaramayacak'' Özgür Demirtaş'tan asgari ücret açıklaması
3
﻿''Hiçbir işe yaramayacak'' Özgür Demirtaş'tan asgari ücret açıklaması
﻿''Hiçbir işe yaramayacak'' Özgür Demirtaş'tan asgari ücret açıklaması
﻿Selçuk Geçer asgari ücretin açıklanmasına saatler kala tahminini açıkladı
4
﻿Selçuk Geçer asgari ücretin açıklanmasına saatler kala tahminini açıkladı
﻿Selçuk Geçer asgari ücretin açıklanmasına saatler kala tahminini açıkladı
﻿Bitter çikolatada büyük tehlike: Seveni çok ama...
5
﻿Bitter çikolatada büyük tehlike: Seveni çok ama...
﻿Bitter çikolatada büyük tehlike: Seveni çok ama...
﻿ Filiz Akın'dan korkutan haber. Sosyal medyadan açıkladı
6
﻿ Filiz Akın'dan korkutan haber. Sosyal medyadan açıkladı
﻿ Filiz Akın'dan korkutan haber. Sosyal medyadan açıkladı
﻿Cumhur ittifakında taşları yerinden oynatacak anket 
7
﻿Cumhur ittifakında taşları yerinden oynatacak anket 
﻿Cumhur ittifakında taşları yerinden oynatacak anket 
﻿Akrabaların arazi kavgası: 1 ölü 2 yaralı
﻿Akrabaların arazi kavgası: 1 ölü 2 yaralı
﻿Akrabaların arazi kavgası: 1 ölü 2 yaralı
﻿Gece yarısı evin çatısı yandı ekipler harekete geçti
﻿Gece yarısı evin çatısı yandı ekipler harekete geçti
﻿Gece yarısı evin çatısı yandı ekipler harekete geçti
﻿Kalp rahatsızlığı olan 3 günlük bebek için dakikalarla yarış
﻿Kalp rahatsızlığı olan 3 günlük bebek için dakikalarla yarış
﻿Kalp rahatsızlığı olan 3 günlük bebek için dakikalarla yarış
﻿Eğitime kar engeli. Kaymakamlıklar peş peşe açıkladı
﻿Eğitime kar engeli. Kaymakamlıklar peş peşe açıkladı
﻿Eğitime kar engeli. Kaymakamlıklar peş peşe açıkladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.