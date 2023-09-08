Her sabah sadece 30 dakika güneşi görmek nelere iyi gelir

Her sabah güneş ışığından faydalananların daha çabuk kilo verdiği ortaya çıktı. İşte detaylar…

Her sabah sadece 30 dakika güneşi görmek nelere iyi gelir

Sabah erken güneş ışığıyla buluşmak kilo vermeyi kolaylaştırıyor ve Vücut Kitle İndeksi'nin daha düşük değerlerde kalmasına imkan tanıyor. Kilo vermek için en ideal yöntem spor yapmak ve elbette diyet programına uymak. Fakat yapılan araştırmalar güneşin de zayıflamaya yardımcı olduğunu orta koydu.

Bilim insanları güneş ışığının metabolizmanın düzenli çalışabilmesi için gerekli olduğunda hem fikir. Yeni yapılan bir araştırma ise kilo vermek için sabahın erken saatlerinde 30 dakika güneşlenmenin faydalı olduğunu ortaya çıkardı. Güneşte kalma süresini ölçmek için bileğe takılan bir cihaz ile donatılmış 54 kişiden oluşan bir grubun 7 gün boyunca analiz edildi. İnsanların aldığı kalori alımı ve VKİ'leri de hesaplandı.

Sabah 8 ile 12 arasında her gün en az 20-30 dakika güneşte kalanların, diğer kişilere göre çok daha düşük VKİ'ye sahip olduğu ortaya çıktı. Gün içinde ışığa ne kadar erken maruz kalınırsa, bireylerin VKİ'sinin o kadar düşük olduğu anlaşıldı.

Öne Çıkanlar
Türkiye koşar adım Arjantin olma yolunda
Türkiye koşar adım Arjantin olma yolunda
Kılıçdaroğlu o partiye geçsin!
Kılıçdaroğlu o partiye geçsin!
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
İstanbul’da yağışlar devam edecek mi? İstanbul’da hava durumu nasıl olacak?
İstanbul’da yağışlar devam edecek mi? İstanbul’da hava durumu nasıl olacak?
Word'de farklı sunumlar oluşturmak isteyenler dikkat. Sayılarla sembol oluşturmak meğer bu kadar kolaymış
Word'de farklı sunumlar oluşturmak isteyenler dikkat. Sayılarla sembol oluşturmak meğer bu kadar kolaymış
Kızılcık Şerbeti yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman?
Kızılcık Şerbeti yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman?
Son Haberler
Liselerde sınıfta kalmanın koşulları belli oldu Güncel
Liselerde sınıfta kalmanın koşulları belli oldu
Çatı katında yangın: Ev kullanılamaz hale geldi Güncel
Çatı katında yangın: Ev kullanılamaz hale geldi
Liselerde sınıfta kalmanın koşulları belli oldu Güncel
Liselerde sınıfta kalmanın koşulları belli oldu
Aksaray'daki sel felaketinden acı haber! 3 aylık Asel bebeğin cansız bedeni bulundu Güncel
Aksaray'daki sel felaketinden acı haber! 3 aylık Asel bebeğin cansız bedeni bulundu
Lunapark'ta korkutan an Güncel
Lunapark'ta korkutan an
Ebrar Karakurt'un adı caddeye verilecek. Öneri Meclise sunuldu Spor
Ebrar Karakurt'un adı caddeye verilecek. Öneri Meclise sunuldu
Brent petrolün varili 89,69 dolar Ekonomi
Brent petrolün varili 89,69 dolar