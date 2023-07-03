Her şeyden habersiz ölüme yürüdü

Nevşehir’de eşi ve motosikleti ile birlikte yol kenarında yürüyen adam, yoldan çıkan otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza anı kameraya yansıdı.

Her şeyden habersiz ölüme yürüdü

İHA'nın haberine göre, kaza, Avanos ilçesine bağlı Kalaba Kasabasında meydana geldi. Eşi ve motosikleti ile yol kenarında yürüyen İbrahim D.'ye, hızla gelen otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisi ile İbrahim D. metrelerce savruldu. Kazadan son anda kurtulan İbrahim D.’nin eşi de çaresizlik içinde çevredeki vatandaşlardan yardım istedi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılan İbrahim D., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza anı da çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı.

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