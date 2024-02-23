Her şeyi belgeli bir yılda 50 makale yazan akademisyen haberimize erişim engeli. Eşinin adliyede çalıştığı ortaya çıktı

YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN-ÖZEL HABER

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Anabilim Dalı'nda görev yapan Araştırma Görevlisi Fatma Hilal Yağın’ın 2023 yılında uluslararası hakemli dergilerde 50 bilimsel makalesi yayımladığını belgeleriyle ortaya koyduk.

45 AKADEMİSYEN İMZALI MAKALE

Yağın ayrıca makalelerini en az 4-5 kişiyle beraber yazarken Yağın’ın “Amatör ve elit atletlerin COVID-19 salgını sırasında evde hapsinin fiziksel aktivite, beslenme ve uyku kalitesi üzerindeki etkileri” başlıklı makaleyi tamı tamına 45 akademisyenle ortak bir şekilde yayınladığı anlaşıldı.

EŞİ ADLİYEDE ÇALIŞIYOR AYNI BÖLÜMDE DOKTORAYA BAŞLIYOR

Haberden sonra bize ulaşan Yağın 50 makale yazdığını, 45 ortak yazarlı makalesi olduğunu reddedemedi. Ancak her şeyi belgeli haberimize erişim engeli kararı verildi. Yağın'ın eşinin Malatya Adliyesi’nde çalıştığı ve eşiyle aynı bölümde 2023 yılında doktoraya başladığı ortaya çıktı. Doktoraya yeni başlamasına rağmen Yığın'ın eşiyle ortak yazılmış makalelerde ismi bulunuyor.

ANAYASA MAHKEMESİNİN KARARI VAR

Anayasa mahkemesinin halkın haber alma hürriyetinin kişisel haklara saldırı söz konusu olmaması durumunda engellenemeyeceğine yönelik kararı bulunuyor. Haberimizde tüm bu unsurlar açık bir şekilde yer almasına rağmen halkın haber alma hakkı ihlal ediliyor.

Yağın'ın makalelerinden bazıları:

Erişim engeli getirilen haber: