Yapay zekaya nal toplatan akademisyen. Makaleleri en az 4-5 yazarlı araştırma görevlisi senede 50 makale yayınladı

YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN-ÖZEL HABER

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Anabilim Dalı'nda görev yapan Araştırma Görevlisi Fatma Hilal Yağın’ın 2023 yılında uluslararası hakemli dergilerde 50 bilimsel makalesi yayımladı.

45 AKADEMİSYENLE MAKALE YAYINLADI

Yığın’ın 1 yılda 50 makale yayınlaması tartışma konusu olurken Yığın’ın makalelerinin çoklu yazarlı olduğu ortaya çıktı. Yığın, makalelerini en az 4-5 kişiyle beraber yazarken Yığın’ın “Amatör ve elit atletlerin COVID-19 salgını sırasında evde hapsinin fiziksel aktivite, beslenme ve uyku kalitesi üzerindeki etkileri” başlıklı makaleyi tamı tamına 45 akademisyenle ortak bir şekilde yayınladığı görüldü. Makalede kartopu örneklem modeliyle 14 farklı ülkeden 1702 sporcuyla anket gerçekleştirildiği belirtiliyor. Ancak bu sonuca göre, her ülkede anket çalışmasını en az 3 akademisyenin yapması gerekiyor.

Yağın'ın makalelerinden bazıları:

PROFESÖR KANTARCI’YA SORDUK

Akademik etik konusundaki hassasiyetiyle son dönemde dikkat çeken hatta kendi sosyal medya hesaplarında paylaşımlarda bulunan Prof. Dr. Şenol Kantarcı’ya bu konuyu sorduk. Konuyla ilgili Prof. Dr. Kantarcı, şu ifadeleri kullandı:

“Fen Bilimlerinde, bilimsel bir çalışmada çoklu yazar sistemi zaten önceden beri vardı. Fakat anlaşıldığı kadarıyla Fen Bilimlerinde de bu işin dozunu artırmışlar. Olayın vahim tarafı, bu olgu özellikle son yıllarda Sosyal Bilimlere de çok fazla sirayet etti. Şunu çok rahatlıkla ifade edebilirim ki, ciddi şekilde, hani teşbihte hata olmaz, Akademide mafyatik olmasa da Akademik bir çeteleşme hakim.

“AKADEMİK ÜÇLÜ ÇETE”

Örneğin benim Akademik hırsızlığını, intihallerini ortaya çıkardığım Akdeniz Üniversitesi’nde öğretim üyesi olan Hayati Aktaş’ın bu bağlamda böyle bir “Akademik Üçlü Çete”si olduğunu araştırmam derinleştikçe fark ettim. Bu üçlü: Akdeniz Üniversitesi’nden Hayati Aktaş, Okan Üniversitesi’nden Doç. Dr. Hakan Çora ile Kafkas Üniversitesi’nden Elnur Hasan Mikail. Google Akademik’e bu üçlünün ismini yazdığınızda bu durum zaten ortaya çıkıyor.

“YÖK DUYARSIZ, ÜNİVERSİTELERİMİZ DUYARSIZ”

Mesela, Sosyal Bilimci bu ekibin 9 sayfalık bir Irak-Saddam makalesine 4 kişi ve yine 75 sayfalık Afganistan’la ilgili tamamının intihal olduğunu ispatladığım bir kitaba 5 kişinin imza attıklarını görüyorsunuz. Bu çeteleşme olgusunu son dönemde Akademik literatürde kibarca “Makale Kardeşliği” olarak isimlendiriyoruz. Bütün bunlar apaçık ortada olduğu halde yetkililer bir şey yapmıyor. Bu yüzden yapacak bir şey yok. Çünkü bu kadar ihbar nitelikli olgulara rağmen YÖK duyarsız, üniversitelerimiz duyarsız”.

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ’NDEKİ SKANDALLARI YAZMIŞTIK

Akdeniz Üniversitesi’nde gerçekleşen skandalları daha önce gündeme getirmiştik. Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Akademik intihalci Prof. Dr. Hayati Aktaş ile ilgili Yeniçağ’dan Tolga Şahin’in haberinde, Hayati Aktaş’ın intihallerini inceleyen Akdeniz Üniversitesi Etik Kurul Başkanı Prof. Dr. Hilmi Demirkaya’nın 232 makalesinin olduğunu ortaya çıkmıştı.