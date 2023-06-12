Her taşın altından çıkan Soros koltuğunu devretti. Yerine gelen isim kimleri destekleyeceğini açıkladı

Her taşın altından çıkan ABD’li milyarder George Soros koltuğunu oğluna devretti. Soros’un oğlu Alexander Soros kimleri destekleyeceklerini açıkladı.

Her taşın altından çıkan Soros koltuğunu devretti. Yerine gelen isim kimleri destekleyeceğini açıkladı

ABD’li ünlü milyarder ve finans spekülatörü George Soros, 25 milyar dolarlık servetinin kontrolünü 37 yaşındaki oğlu Alexander Soros’a devretti.

92 yaşındaki finansçı Soros, daha önce Açık Toplum Vakıflarının (OSF) beş çocuğundan biri tarafından devralınmasını istemediğini söylemişti.

Ancak vakfının ve 25 milyar dolarlık servetinin başına, 37 yaşındaki oğlu Alexander Soros’u geçiren George Soros, oğlunun bunu hak ettiğini söyledi.

BABASINDAN DAHA POLİTİK OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Wall Street Journal’a röportaj veren Alexander, babasından “daha politik” olduğunu ve sol eğilimli ABD’li siyasi adaylara bağış yapmaya devam etmeyi planladığını söyledi.

Alexander, “Paranın siyasette olmamasını ne kadar çok istesem de, diğer taraf bunu yaptığı sürece, biz de yapmak zorunda kalacağız” dedi.

Röpartajda, Açık Toplum Vakıfları önceliklerini genişleteceklerini söyleyen Alexander, oy verme ve kürtaj haklarının yanı sıra cinsiyet eşitliğini de içerecek şekilde genişletileceğini ifade etti.

WSJ’deki habere göre; Soros’un sahibi olduğu Açık Toplum Vakıfları (OSF) , dünya çapında yıllık 1,5 milyar dolarlık fon sağlıyor.

ABD’li milyarderin başta Yugoslavya’daki iç savaş olmak üzere bazı ülkelerdeki darbeler ve yönetim değişikliklerinde parmağı olduğu iddia ediliyor. Soros, yaptığı yatırımlar ve Açık Toplum Vakıfları nedeniyle dünyadaki en tartışmalı isimlerden biri olarak biliniyor.

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