Her yerden tabanca fışkırdı. Yüzlercesi yakalandı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Her yerden tabanca fışkırdı. Yüzlercesi yakalandı

Silah kaçakçılarına büyük darbe...5 günlük operasyonun dökümü... 2 Bin 269 silah ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı. Sosyal Medya üzerinde açıklama yapan Yerlikaya, 81 ilde düzenlenen Mercek-23 operasyonlarında 2 bin 269 tabanca ve tüfeğin ele geçirildiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya açıklamasında operasyonlarla ilgili olarak 2 bin 439 kişi hakkında işlem yapıldığını belirtti.

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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, il jandarma komutanlıkları ve il emniyet müdürlükleri tarafından 81 ilde operasyonlar düzenlendiğini kaydetti.
Yapılan aramalarda 2 bin 269 silah ele geçirildiği bilgisini veren Yerlikaya, 2 bin 439 şüpheli hakkında işlem yapıldığını belirtti.
Operasyona katılan güvenlik güçlerini tebrik eden Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki ruhsatsız silah temin edenleri bir bir yakalayıp adalete teslim etmeye devam edeceğiz. Sizlerin dua ve desteğiyle, kendi karanlık düzenlerinin hakim olmasını isteyen suç odaklarıyla mücadelemiz aralıksız sürecek" ifadelerini kullandı.

Ali Yerlikaya'nın sosyal medya paylaşımı şöyle:

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