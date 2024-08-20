İsmail Saymaz'dan emsalsiz Dilan Polat yorumu: Büyük çalınca sana saygı duyuyorlar. 'Dilruba çalmadığı için tutuklu'

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İsmail Saymaz'dan emsalsiz Dilan Polat yorumu: Büyük çalınca sana saygı duyuyorlar. 'Dilruba çalmadığı için tutuklu'

İsmail Saymaz’ın Dilan Polat hakkında yaptığı emsalsiz yorum sosyal medyada viral oldu. “Büyük çalınca sana saygı duyuyorlar” ifadelerini kullanan Saymaz’ın yorumu sonrasında sokak röportajı nedeni ile tutuklanan Dilruba için “Dilruba çalmadığı için tutuklu” ifadeleri kullanıldı.

Gazeteci İsmail Saymaz’ın, Cevap Sende adlı YouTube kanalında katıldığı bir programda, dün hakkında tahliye kararı verilen Dilan Polat hakkında damga vuran açıklamaları Polat’ın tahliye kararının ardından yeniden gündem olup sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.

Saymaz, Dilan-Engin Polat çiftinin 4-5 yıl öncesine kadar sıradan Anadolu insanı olduklarını ancak ne olduysa bir anda zenginleştiklerini belirtti.

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Polat’ın aynı zamanda 1.5-2 milyar liralık bir ekonomiyi yönettiğinin iddia edildiğini aktaran Saymaz, Polat çiftine ait şirkette tek kalemde 657 milyon liralık kayağı açıklanamayan bir paradan bahsedildiğini belirtti.

İsmail Saymaz Dilan Polat çiftinin tutuklanması hakkında şu ifadelerde bulundu:

“Dilan Polat’ın 1.5 milyar ile 2 milyar TL’lik bir ekonomiyi yönettiği iddia ediliyor. Sadece bir kalemde bir şirkette 657 milyon TL’lik kaynağı açıklanamayan paradan bahsediliyor.

Çok büyük bir para yani, çok büyük bir paradan bahsediyoruz. İstanbul’da bir adliyenin başsavcısı benim adliyemde hakim var diyor uyuşturucu satıcılarından sanal bahisçilerden para alıp onları tahliye ediyor diyor.

Büyük çalınca tahliye edilebiliyorsun çünkü tahliye edilebilecek kadar paran oluyor büyük çalınca polisin elinden kurtulabiliyorsun. Çünkü kurtulabilecek kadar paran oluyor”

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“DİLRUBA ÇALMADIĞI İÇİN TUTUKLU”

Dilruba’nın bir sokak röportajında sarf etiği sözler nedeni ile apar topar tutuklanmasının ardından hakkında jet iddianame hazırlanması bir süredir kamuoyunun gündeminde. Dilruba henüz sıcak gündemken hakkında 40 yıla kadar hapis istemi bulunan Dilan Polat’ın tahliye edilmesi üzerine sosyal medyada “Dilruba büyük çalmadığı için tutuklu” ifadesi kullanıldı.

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