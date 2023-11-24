Her yıl astımdan kaç kişi ölüyor

Dünyada her yıl astıma bağlı 400 binden fazla ölüm yaşanıyor. İşte detaylar...

Filiz Kıral KAYNAK: İHA
Her yıl astımdan kaç kişi ölüyor

Türk Toraks Derneği, dünyada 339 milyon astım hastası bulunduğunu ve her yıl astıma bağlı 400 binden fazla ölüm yaşandığını bildirdi. Dernek tarafından yapılan açıklamada, astımın kronik bir akciğer hastalığı olduğu belirtildi..

NEFES AÇICI İLAÇLAR NASIL ALINMALI

Açıklamada, tekrarlayan ve ataklar halinde gelen nefes darlığı, nefes alıp verirken ortaya çıkan hırıltı, hışıltı, ıslık sesi, göğüste baskı hissi ve öksürük gibi belirtilerle kendini gösteren, kesin tedavisi bulunmayan astımın uygun ilaç tedavisi ve tetikleyen etkenlerden uzak durulmasıyla kontrol altına alınabildiği vurgulandı. Astım tedavisinin ulusal ve uluslararası uzmanların katılımıyla hazırlanan, her yıl yenilenen rehberdeki önerilere göre yapıldığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Uluslararası ve ulusal astım rehberindeki en önemli yenilik, nefes açıcı (kurtarıcı) ilaçların astım tedavisinde artık tek başına kullanılması yerine mutlaka asıl tedavi edici ilaç olan inhaler kortizon ile birlikte alınması önerisidir. Tedaviyle astımlıların önemli bir kısmı iş ve okul dahil günlük yaşamlarına, hastalık nedeni ile ilgili herhangi bir kısıtlanma olmadan devam edebilirler."

Açıklamada ayrıca, ilaçların doktorun önerdiği şekilde kullanılması, sigarayı bırakmak, obez hastaların kilo vermesi, sağlıklı ve dengeli beslenme, düzenli egzersiz ve solunan ortam havasını temiz tutmanın astımın kontrolünü kolaylaştırdığı belirtildi.

İHA

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