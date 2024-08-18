Masum tadın ölümcül tehlikeleri ortaya çıktı. Her yudumu kanser saçıyor

Aşırı sıcak ve şekerli içecek tüketimini artırdığı bilinen bir gerçek olduğu biliniyor. Ancak bu durumun kanser riski üzerindeki etkisi, son yıllarda hem uzmanların hem de bilimsel çalışmaların dikkatini çekti.

Şekerli içeceklerin fazla tüketimi, sadece obezite ve diyabet gibi metabolik hastalıklarla değil, aynı zamanda belirli kanser türlerinin artan riskleriyle de ilişkilendirildi.

Aşırı sıcak havalarda serinlemek için şekerli içecek tüketimi artabilir. Ancak, bu içeceklerin kanser riskini artırabileceğine dair endişeler bulundu.

Uzmanlar ve bilimsel araştırmalar, şekerli içeceklerin kanser riskini nasıl etkileyebileceğini inceledi.

Şekerli İçecekler ve Kanser Riski: Dr. Walter Willett'in Görüşleri

Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu'ndan Dr. Walter Willett, şekerli içeceklerin yüksek şeker içeriğinin, vücuttaki insülin seviyelerini artırarak kanser hücrelerinin büyümesini teşvik edebileceğini belirtti.

Dr. Willett, özellikle pankreas, meme ve kolorektal kanserler için şekerli içecek tüketiminin risk faktörü olduğunu vurgulamaktadır.

Aşırı Sıcaklar ve Şekerli İçecek Tüketimi: Dr. Frank Hu'nun Araştırmaları

Beslenme ve epidemiyoloji uzmanı Dr. Frank Hu, aşırı sıcakların insanları daha fazla şekerli içecek tüketmeye yönelttiğini ve bu durumun uzun vadede metabolik sendrom ve obezite riskini artırdığını ifade etti.

The BMJ dergisinde yayımlanan bir çalışmada, şekerli içeceklerin aşırı tüketiminin, obeziteyle ilişkili kanserlerin (özellikle meme, karaciğer ve bağırsak kanserleri) riskini önemli ölçüde artırdığı gösterildi. Bu çalışmada, şekerli içecek tüketiminin, vücut kitle indeksinden bağımsız olarak kanser riskini artırdığı da belirtildi.

Fransa'da Yapılan NutriNet-Santé Çalışması

2019 yılında BMJ dergisinde yayımlanan ve Fransa'da yürütülen NutriNet-Santé çalışması, şekerli içecek tüketiminin kanser riskini artırdığına dair güçlü kanıtlar sundu.

Çalışma, özellikle meyve suları ve gazlı içecekler gibi yüksek şeker içeriğine sahip içeceklerin, genel kanser riski ile daha spesifik olarak meme kanseri riskini artırdığını ortaya koydu.

Çalışmanın baş araştırmacısı Dr. Mathilde Touvier, aşırı sıcak havaların bu içeceklerin tüketimini artırabileceğini ve bu durumun uzun vadede kanser riskini daha da yükseltebileceğini belirtti.

İlave Şekerlerin Kanser Üzerindeki Etkisi: Dr. Robert Lustig'in Görüşleri

Endokrinolog Dr. Robert Lustig, ilave şekerlerin özellikle fruktozun, insülin direncini artırarak ve kronik inflamasyonu tetikleyerek kanser gelişimine zemin hazırladığını öne sürdü.

Aşırı sıcaklarda artan şekerli içecek tüketimi, vücutta kronik inflamasyonu artırarak kanserojen süreçleri tetikleyebilir.

Uzman Görüşleri

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Uğur Coşkun, şekerli içeceklerin karaciğer kanseri riskini artırabileceğini belirtti.

Prof. Dr. Coşkun, "Günde bir veya daha fazla şekerli içecek tüketen kişilerde, hiç tüketmeyenlere göre karaciğer kanseri riski yüzde 78 oranında daha fazla bulunmuştur" dedi.

Medikal Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Yasemin Kemal, rafine şekerli gıdaların aşırı tüketiminin kanser riskini artırabileceğini vurguladı.

Doç. Dr. Kemal, "Şekerli içecekler, aşırı kalori alımına ve yağlanmaya neden olarak kanser riskini artırabilir" şeklinde açıklamada bulundu.

Bilimsel Araştırmalar

Sorbonne Paris Cité Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada, her gün 100 ml fazla şekerli içecek tüketmenin kanser riskini yüzde 18 artırdığı bulundu.

Bu araştırma, şekerli içeceklerin tüketiminin sınırlandırılmasının kanser vakalarında azalmaya katkıda bulunabileceğini gösterdi. Ayrıca, BMJ tarafından yayınlanan başka bir araştırma, şekerli içeceklerin daha fazla tüketilmesi ve artmış kanser riski arasında olası bir ilişki olduğunu bildirdi.