Herkes alıştı beleşe. Arda Turan'dan şaşkınlık yaratan Milli Takım paylaşımı

A Milli Takımımız, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na Gürcistan galibiyetiyle muhteşem bir başlangıç yapmıştı. Her şey mükemmel giderken Portekiz karşısında alınan 3-0'lık yenilgi her şeyi alt üst etti. Sadece alınan mağlubiyet değil, ortaya konan futbol da turnuvadaki geleceğimiz adına endişe yarattı.

Teknik direktör Vincenzo Montella ve bazı futbolculara yönelik eleştiriler devam ederken, Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'dan sürpriz destek açıklaması geldi.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayan A Milli Takım eski kaptanlarından Arda, özellikle Hakan Çalhanoğlu'a sahip çıktı, oyuncularla gurur duyduğunu dile getirdi.

İşte Arda Turan'ın açıklaması:

"Sizi çok seviyorum. Sizinle, hepinizle ayrı ayrı gurur duyuyorum. Amasız, şartsız, sonuna kadar destekliyorum. Muhteşem durumdasınız. Ve sen Hakan Çalhanoğlu, Türk milli takım formasını tercih ettiği an benim için en büyük performansını verdin. İyi ki bizim kaptanımızsın! Yarı finale davet ederseniz orada olmak isterim."