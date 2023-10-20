Herkes bu hocanın sözlerini konuşuyor: Seçimi kaybedersek Gazze düşer diyenler neredesiniz

Şanlıurfa'da Mehmet Emin Kutluay adlı bir hocanın Filistin sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Herkes bu hocanın sözlerini konuşuyor: Seçimi kaybedersek Gazze düşer diyenler neredesiniz

Hamas’ın 7 Ekim’de İsrail’e yönelik saldırısı üzerine, İsrail’in Gazze’ye başlattığı saldırılar sürüyor.

İsrail'in Gazze'deki bir hastaneye saldırısında yaklaşık 500 kişi yaşamını yitirdi.

Dünya anbean savaşı takip ederken Şanlıurfa'da Mehmet Emin Kutluay adlı bir kişinin sözleri sosyal medyada gündem oldu.

"BİZ DÜŞERSEK GAZZE DÜŞER DİYENLER NEREDESİNİZ?"

Tiktok hesabından video yayınlayan Mehmet Emin Kutluay şöyle konuştu:

"Seçim zamanı 'Biz düşersek Gazze düşer, biz kaybedersek Filistin kaybeder' diyenler Gazze düştü, İsrail Filistin’i vuruyor, neredesiniz? Filistin’de hastane bombalanıyor hâlâ tepki vermiyorsunuz. Yahudi, Hıristiyan devletler İsrail’e destek verirken Müslüman ülkeler iki tarafı temkinli olmaya çağırıyor. Bir tepki vermeye bile korkuyorsunuz."

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