Fatih Altaylı Halil Konakçı’ya Gazze’ye nasıl gideceğini açıkladı. “İmkanımız olsa giderdik” demişti

İsrail güçlerinin Gazze’de bombaladığı hastanede 471 kişi hayatını kaybetti. İsrail’in skandal saldırısına çok sayıda ülkeden tepki geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, saldırı sonrası 3 günlük milli yas ilan edildiğini açıkladı. Öte yandan okullarda da 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağı açıklandı.

Fatih Altaylı Halil Konakçı’ya Gazze’ye nasıl gideceğini açıkladı. “İmkanımız olsa giderdik” demişti

İsrail’in Gazze’ye saldırıları sonrası Türkiye’deki bazı İslamcı kesimlerden de provokatif açıklamalar geldi. Bazı trol hesaplar Türk askerinin Gazze’ye gitmesi gerektiğini savunurken laiklik düşmanı İmam Halil Konakçı ise devletin emretmesi durumunda Gazze’ye gidebileceğini söylemişti.

Gazeteci Fatih Altaylı Halil Konakçı gibi isimlerin çıkışlarına tepki gösterdi. Altaylı, milli yas ve saygı duruşuna dikkat çekerek “Bence artık işin cılkını çıkardınız. Böyle yapacağınıza, başta Halil Konakçı olmak üzere, milleti dolduruşa getirenleri bir uçak ya da gemi ayarlayıp Gazze’ye savaşmaya gönderseniz daha büyük bir hayır işlemiş olmaz mısınız” dedi.

Altaylı’nın yazısından ilgili bölüm şöyle:

“Ölen her masum, saldırıya kurban verilen her sivil, geleceği karartılan her çocuk için elbette üzülüyoruz, elbette içimiz kan ağlıyor. Bazıları gibi “Onların dedeleri de İngilizlerle işbirliği yaparak Osmanlı’ya isyan etmiş, Türkleri kesmişti” de demiyorum.

Hiç kimse dedelerinin, atalarının işlediği suçun ya da yaptığı hatanın sorumlusu olamaz. Ya da “Filistinliler Türklere karşı Ermenistan’ın yanında yer aldı. Beter olsunlar” diyenlere de hak vermem. Siyasilerinin yaptığı işin sorumlusu çocuklar olmadığı gibi, sivillere yönelik saldırıları hiçbir şey hoş görmemi sağlayamaz.

Ama biraz abartmıyor muyuz! Önce 3 gün yas ilan ettik. Bizim deprem acımızda, bir gün bile yas tutmayanlar için yas ilan etmemiz açık söyleyeyim çok da içime sinmedi. Ama “Hadi insanlık bizde kalsın” dedik bu milletin her zamanki olgun tavrı ile.

Şimdi bir de okullarda sabah “Filistin’de hayatını kaybedenler için” 1 dakika saygı duruşunda bulunulacakmış!

Bence artık işin cılkını çıkardınız. Böyle yapacağınıza, başta Halil Konakçı olmak üzere, milleti dolduruşa getirenleri bir uçak ya da gemi ayarlayıp Gazze’ye savaşmaya gönderseniz daha büyük bir hayır işlemiş olmaz mısınız!”

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