Herkes Fatih Terim'e ödül verildi sandı. Kerem Bürsin'in Altın Kelebek'teki mimikleri olay oldu

Altın Kelebek Ödül Töreni’nde En İyi Romantik Komedi Dizisi Erkek Oyuncu Ödülü’nü Kerem Bürsin aldı.

Sahneye çıkan Bürsin’in konuşması ve mimimkleri adeta gündem oldu. Bürsin’in mimikleri Fatih Terim’i hatırlattı.

Fatih Terim her konuştuğunda mimikleri olay oluyor. İşte Bürsin’in bu konuşması da Fatih Terim’in mimiklerii andırdı.

GÜLDÜR GÜLDÜR OYUNCUSU TAKLİT ETTİ

Öte yandan Güldür Güldür ekibinden Rüştü Onur Atilla, oyuncu Bürsin’i taklit etti. Kerem Bürsin’in sesini ve konuşmasını “Okey, okey, all right, yapımcımız Necati Akpınar, you are the man” gibi İngilizce kelimeler söyleyerek taklit eden Onur Atilla son olarak, “Benim İngilizcem bu kadar” diyerek konuşmasını sonlandırdı

Atilla’nın taklidi salonu kahkahaya boğdu.