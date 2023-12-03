Güldür Güldür ekibinden Rüştü Onur Atilla'nın güldüren Kerem Bürsin taklidi

Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni2nde ödül alan Kerem Bürsin İngilizce konuştu. Güldür Güldür ekibinden Rüştü Onur Atilla da Kerem Bürsin'in taklidini yapınca salon kahkahalara boğuldu
03 Aralık 2023 Pazar
Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni2nde ödül alan Kerem Bürsin İngilizce konuştu. Güldür Güldür ekibinden Rüştü Onur Atilla da Kerem Bürsin'in taklidini yapınca salon kahkahalara boğuldu
Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni2nde ödül alan Kerem Bürsin İngilizce konuştu. Güldür Güldür ekibinden Rüştü Onur Atilla da Kerem Bürsin'in taklidini yapınca salon kahkahalara boğuldu