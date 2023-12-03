Güldür Güldür ekibinden Rüştü Onur Atilla'nın güldüren Kerem Bürsin taklidi

Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni2nde ödül alan Kerem Bürsin İngilizce konuştu. Güldür Güldür ekibinden Rüştü Onur Atilla da Kerem Bürsin'in taklidini yapınca salon kahkahalara boğuldu

KAYNAK: Haber Merkezi
Güldür Güldür ekibinden Rüştü Onur Atilla'nın güldüren Kerem Bürsin taklidi

Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni2nde ödül alan Kerem Bürsin İngilizce konuştu. Güldür Güldür ekibinden Rüştü Onur Atilla da Kerem Bürsin'in taklidini yapınca salon kahkahalara boğuldu

Öne Çıkanlar
Şerafettin Tilki Arda Turan dosyasını açtı. Skandallar ortaya saçıldı. 'Garibana sahip çıkalım' diyerek açıkladı
Şerafettin Tilki Arda Turan dosyasını açtı. Skandallar ortaya saçıldı. 'Garibana sahip çıkalım' diyerek açıkladı
MasterChef All Star 168. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
MasterChef All Star 168. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
Mülksüzleştirme yasasında Erdoğan’ın 29 yıllık seçim oyunu
Mülksüzleştirme yasasında Erdoğan’ın 29 yıllık seçim oyunu
Selman Öğüt’e sakın kızmayın onu mumla arayacaksınız!
Selman Öğüt’e sakın kızmayın onu mumla arayacaksınız!
Yeniçağ’ın ortaya çıkardığı skandal Meclis gündemine taşındı
Yeniçağ’ın ortaya çıkardığı skandal Meclis gündemine taşındı
Kuryeyi ezip serbest bırakılan diplomatik pasaportlu olduğu iddia edilen şahıs kim?
Kuryeyi ezip serbest bırakılan diplomatik pasaportlu olduğu iddia edilen şahıs kim?
Son Haberler
İzmir'de eğlence mekanında meydan savaşı... Gündem
İzmir'de eğlence mekanında meydan savaşı...
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yangın Yaşam
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yangın
Erkek arkadaşına tuzak kurdu... Gündem
Erkek arkadaşına tuzak kurdu...
Kız arkadaşının abilerinden kaçarken taksiye atlayıp kendini zor kurtardı Gündem
Kız arkadaşının abilerinden kaçarken taksiye atlayıp kendini zor kurtardı
Sokak röpotajında öyle bir konuşma yaptı ki: "Bu ülkenin elden gittiğini anlatmaya çalışıyoruz" Gündem
Sokak röpotajında öyle bir konuşma yaptı ki: "Bu ülkenin elden gittiğini anlatmaya çalışıyoruz"
Amerikalı Müslümanlar'dan Biden karşıtı kampanya Dünya
Amerikalı Müslümanlar'dan Biden karşıtı kampanya
Feyyaz Uçar'dan Yeniçağ'a özel röportaj. Yeni yönetimin neler yapacağını açıkladı Spor
Feyyaz Uçar'dan Yeniçağ'a özel röportaj. Yeni yönetimin neler yapacağını açıkladı