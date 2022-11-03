Galatasaray mı Beşiktaş mı? Derbide galibiyete yakın olan tarafı kim?. Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş açıkladı

GÜREL YURTTAŞ / Yeniçağ

Galatasaray'la Beşiktaş 5 Kasım Cumartesi günü Nef Stadı'nda karşılaşacak.

Maçın sonucu sadece iki takımı ilgilendirmiyor. Zirve mücadelesi yapan diğer takımların da gözü derbide olacak.

Peki kim kazanacak?

Herkes hesap yapıyor, tarafların güçlü ve zayıf yönlerini tartıyor.

İki takımı bölge bölge ele alırsak;

Kalede elbette ki Galatasaray daha avantajlı. Muslera faktörü önemli. Beşiktaş'ta ister Mert oynasın, isterse de Ersin. Kale Galatasaray'ın artısı.

Savunmada iki takımı da birbirine yakın görüyorum ben. Zaman zaman büyük hatalar yapabiliyorlar. Galatasaray savunmasının belkemiği Nelsson. Beşiktaş'ın ise Saiss. İki takımın da kenar bekleri ileri çıkışlarında geriye dönmekte zorluk çekiyor. Bu iki takımın da eksisi.

Orta sahada Beşiktaş'ın fizik gücü yüksek futbolcuları var. Galatasaray ise daha teknik oyunculardanr kurulu. Ancak haftaların ilerlemesine rağmen Galatasaray'ın orta sahası bütünlük sağlayamadı. Bu bölge derbinin anahtarı olacak bence. Orta sahayı ele geçiren sahadan galibiyetle ayrılır diye düşünüyorum.

Forvette Beşiktaş'ı önde görüyorum. Zaten ligde attıkları gol sayısına bakarsanız bunu anlayabilirsiniz.

Gelelim teknik direktörlere. Beşiktaş'ta Valerien Ismael kalsaydı Galatasaray'ın avantajı olurdu bu. Ama Şenol Güneş var şimdi. Okan Buruk'a göre çok daha tecrübeli. Çabuk karar verip, kanında uygulayabiliyor. Güneş, Buruk'tan çok daha önde.

Galatasaray'ın en büyük avantajı elbette ki seyircisi olacak. Seyirci baskısı önemli bir faktör. Sarı kırmızılı takım bu destekle baskılı oynamaya çalışacak. Beşiktaş'ın da yine rakibi üzerinde baskı kurmaya çalışacağını sanıyorum.

Hangisini kazanacak derseniz; ilk golü atacak olan tarafın sahadan galibiyetle ayrılacağına inanıyorum.

İyi futbol bekliyorum. Çekişmeli, kıran kırana. Tabi hakem Halil Umut Meler'i unutmayalım.

Dileyelim ki tartışmalı kararlar olmasın, hak eden kazansın.