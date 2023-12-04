Herkes Meral Akşener'in giydiği ceketi konuşuyor. Bir mesaj mı taşıyor

Meral Akşener, CHP ile yerel seçimde iş birliği yapılıp yapılmayacağına karar verilecek GİK toplantısında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen siyasi yasak kararı sonrası Saraçhane'ye giderken giydiği bordo ceketini giydi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Herkes Meral Akşener'in giydiği ceketi konuşuyor. Bir mesaj mı taşıyor

Yerel seçime 4 ay kala muhalefet bloğunda taşlar yerine oturma başladı. Cumhuriyet Halk Partisi’nin İYİ Parti’ye "yerel seçimde ittifak değil iş birliği yapalım" teklifini yapmasının ardından gözler, İYİ Parti Genel İdare Kurulu'nun (GİK) alacağı karar çevrildi.

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SON 3 SEÇİME AYNI ÇATIDA GİRMİŞLERDİ

Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti, son 3 seçime Millet İttifakı çatısı altında girdi. Ancak 14-28 Mayıs seçimlerinin ardından İYİ Parti Genel İdare Kurulu, Mart 2024'te yapılacak yerel seçimine 81 ilde kendi adayları ile girme kararı aldı.

Aralarında İzmir, Kahramanmaraş ve Eskişehir'in de olduğu birçok il için adayını da açıkladı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Perşembe günü İYİ parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti ve "Yerel seçimde işbirliği yapalım" teklifini sundu.
CHP’NİN TEKLİFİ İSTANBUL VE ANKARAYI KAPSIYOR

Edinilen bilgiye göre CHP'nin teklifi Ankara ve İstanbul gibi illeri kapsıyor.İYİ Parti, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) "yerel seçimde ittifak değil iş birliği yapalım" teklifini karara bağlayacak. Gözler, İYİ Parti Genel İdare Kurulu'nun (GİK) alacağı kararda.

Akşener, partisinin Genel İdare Kurulu üyeleri ile genel merkez ek binada bir araya geldi.

"2 parti işbirliği yapacak mı?" sorusunun yanıtı İYİ Parti'nin Genel İdare Kurulu toplantısının ardından ortaya çıkacak.

AÇIKLAMA 19.30’DA

İYİ Parti Sözcüsü ve Medya İlişkileri Başkanı Prof. Dr. Kürşad Zorlu, bugün saat 19.30'da genel merkez binasında basın açıklaması yapacak.

AKŞENER'DEN DİKKAT ÇEKEN KIYAFET TERCİHİ

Diğer yandan Başkanlık Divanı Toplantısı'ndan fotoğraflar servis edildi.

Basına yansıyan fotoğraflarda, Akşener'in kıyafetleri dikkat çekti.

Akşener, muhalefet için büyük önem taşıyan bu toplantısı öncesinde bordo ceket tercih etti.

Meral Akşener, mayıs seçimleri öncesinde İBB başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davada hakkında siyasi yasak kararı çıkmasının ardından Saraçhane'deki mitinge ilk ulaşan siyasetçi olmuş ve o gün de aynı ceketi giymişti.

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