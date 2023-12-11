Meral Akşener’in Ankara planı ortaya çıktı. Günün kulisi geldi

Yerel seçimlere tüm Türkiye’de ‘hür ve müstakil’ adaylarla gireceğini açıklayan Meral Akşener’in, Ankara için farklı bir planının olduğu kulislere yansıdı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Meral Akşener’in Ankara planı ortaya çıktı. Günün kulisi geldi

2024 yerel seçimlerinde CHP ile ittifaka devam etmeme kararını Genel İdare Kurulu toplantısında oylayan İYİ Parti, ‘hür ve müstakil’ adaylarla seçimlere gireceklerini açıkladı.

Cumhuriyet’in haberine göre, ittifak teklifinin GİK tarafından reddedilmesi hem parti içerisinden hem de parti dışından eleştirilere neden oldu. Bazı partili kurmaylar, 31 Mart yerel seçimlerinde 2019’da kazanılan İstanbul ve Ankara gibi iller kaybedilirse sonuçtan İYİ Parti’nin sorumlu tutulacağından endişeleniyor. Seçmenin sandıkta işbirliğine sadık kalacağını kaydeden kurmaylar, seçim sürecinin İYİ Parti aleyhine sonuçlanabileceğine de dikkat çekiyor.

AKŞENER’İN ANKARA PLANI ORTAYA ÇIKTI

Kurmaylar; CHP’ye yakın isimlerin partilerine yönelik eleştirilerinin kutuplaşmaya neden olacağını belirtiyor.

Akşener’in “ittifaka” yönelik sert söylemlerinin, CHP’den gelen eleştiriler nedeniyle de devam edeceği öne sürülüyor. Cumhuriyet’in ulaştığı partiden üst düzey bir yetkili de İYİ Parti lideri Meral Akşener’in “işbirliği” teklifini oyladığı GİK toplantısından çıkarken “Ankara’yı tekrar oylayacağım” dediğinin altını çizerek “Genel başkanın, bu sözünü yerine getireceğine inanıyorum” yorumunu yapıyor.

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