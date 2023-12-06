Meral Akşener ifşa etti. Kimlerin parası aklanıyor? Neden parası aklananlar konuşulmuyor?

Türkiye kara para aklayan fenomenleri ve fon dolandırıcılarını konuşuyor. Siyasetten magazine, magazinden spora herkes bu olayları konuşurken siyasi isimlerde yorumlarda bulunuyor.

İYİ Parti Lideri Meral Akşener konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Akşener kara para aklama davaları hakkında iktidara yüklendi.

Akşener kara para aklayanların konuşulduğunu ancak parası aklananların hiç konuşulmadığına değindi.

Akşener "Dolandırılan spor insanları ve kaptırdıkları milyon liraları konuşuyoruz. Fenomenlerin nasıl para akladıklarını konuşuyoruz. Aklanan paraları konuşuyoruz ama nedense parası aklananları hiç konuşmuyoruz. İktidar, kayıt dışılığı ilk günden beri sorun olarak değil bir fırsat alanı olarak görüyor." İfadelerini kullandı.

Akşener’in konuşmasının tamamı işe şöyle:

Geldiğimiz noktada artık AKP haram yemeyi meşrulaştırmış, siyasi görünümlü bir rant hareketidir. İşte bu yüzden de, son günlerde, ülkece; aklanan kara paraları, fonları ve vurgunları konuşuyoruz.

Peki biz bu hâle, nasıl geldik? Gelin, birlikte hatırlayalım… Ekonomi yönetimini, eline yüzüne bulaştıran iktidar; Kısa dönemli yatırım ve para ihtiyacını karşılamak için gitti, varlık barışı diye bir garabet çıkarttı…Geçtiğimiz Mart ayına kadar;

Uyuşturucu satana, “Getir paranı” dedi. Kaçakçılık yapana, “Getir paranı.” dedi. Türkiye’den para kaçırana, “Getir paranı.” dedi. Hırsıza, yolsuza, uğursuza, kollarını açtı; “Getir paranı.” dedi.

Ve yüzde 1 komisyon karşılığında parayı da, suçluları da akladı… Sonuçta ne oldu? Sonuçta ülkemiz; kara para ve suç baronları için, bir cennet hâline geldi. 2021 yılında ise, OECD Mali Eylem Görev Gücü, ülkemizi gri listeye aldı.

Peki bu gri liste nedir? Eğer ki ülkenizde, yoğun miktarda para aklanıyorsa terörist gruplar, ülkenizden finansman sağlıyorsa ve siz de bu sorunlara karşı, hiçbir mücadele sergilemiyorsanız işte o zaman, Gri Liste’ye girersiniz. İşte Ak Parti, koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne, böylesine büyük bir utancı yaşatmayı başardı.

FENOMENLERE SORUŞTURMA

Kara para aklayan ve tutuklanan Dilan- Engin Polat çiftinin ardından birçok fenomenin mal varlığına el konulara soruşturma açıldı. Bahar ve Nihal Candan kardeşler de dolandırıcılıktan tutuklandı.

Öte yandan Fatih Terim Fonu adı altında bankacı Seçil Erzan aralarında futbolcuların da olduğu 18 ünlü ismi dolandırdığı ortaya çıktı.