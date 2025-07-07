Herkes o videoyla tanımıştı: Şehidimizin sözleri yürekleri dağladı!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Herkes o videoyla tanımıştı: Şehidimizin sözleri yürekleri dağladı!

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütüne yönelik yürütülen arama-tarama faaliyetleri sırasında metan gazından zehirlenen12 askerimiz şehit oldu. Piyade Üsteğmen Ege Akar'ın daha önce tatbikat sırasında kaydedilen görüntüleri yeniden gündem oldu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Hakkari kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan bir mağarada yürütülen arama-tarama faaliyetinde metan gazına maruz kalan askerlerden 12'sinin şehit olduğu bildirildi.

Şehit düşen askerlerden Piyade Üsteğmen Ege Akar'ın daha önceki bir tatbikatta kaydedilen görüntüleri ise yürekleri dağladı. Görüntülerde, kendisine yöneltilen "İstikamet neresi?" sorusuna "Kızılelma" yanıtını veren Akar, "Ailenize bir mesajınız var mı?" sorusuna ise "Beklemesinler" cevabını veriyor.

Şehit Üsteğmen Ege Akar'ın naaşının, yarın Gaziemir 15 Temmuz Şehitler Camiinde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kadifekale Hava Şehitliğinde toprağa verilmesi bekleniyor.

Herkes o videoyla tanımıştı: Şehidimizin sözleri yürekleri dağladı!

Herkes o videoyla tanımıştı: Şehidimizin sözleri yürekleri dağladı!

Herkes o videoyla tanımıştı: Şehidimizin sözleri yürekleri dağladı!

Hayat hikayesi yürek burktu! Şehit Özkan Özkanlı’dan geriye kalan iyilik mirasıHayat hikayesi yürek burktu! Şehit Özkan Özkanlı’dan geriye kalan iyilik mirası

Şehit sayısı 12'ye yükseldi! MSB'den acı haber geldi... İşte o mağaraŞehit sayısı 12'ye yükseldi! MSB'den acı haber geldi... İşte o mağara

Son Haberler
Depresyonunuzun nedeni kahvaltı alışkanlıklarınız olabilir
Depresyonunuzun nedeni kahvaltı alışkanlıklarınız olabilir
Dedikleri çıkan gazeteci Ali Tarakçı 3’lü masada buluşacak isimleri saydı! Bahçeli’nin kurduğu büyük oyunu açıkladı
Dedikleri çıkan gazeteci Ali Tarakçı 3’lü masada buluşacak isimleri saydı! Bahçeli’nin kurduğu büyük oyunu açıkladı
Kütahya'da orman yangını kontrol altında
Kütahya'da orman yangını kontrol altında
Erdoğan-İmralı heyeti görüşmesi sona erdi: Beştepe’de kritik zirve!
Erdoğan-İmralı heyeti görüşmesi sona erdi: Beştepe’de kritik zirve!
Galatasaray ezeli rakipten oyuncu aldı
Galatasaray ezeli rakipten oyuncu aldı