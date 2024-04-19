Herkes Orta Doğu’da savaş beklerken okyanusta savaş hazırlığı başladı

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Herkes Orta Doğu’da savaş beklerken okyanusta savaş hazırlığı başladı
İran ile İsrail arasındaki gerilimle birlikte herkes Orta Doğu’da savaş beklerken, okyanustaki savaş hazırlıkları dikkat çekiyor. Gazeteci Ardan Zentürk, Pasifik’teki gelişmeleri değerlendirdi.

Tüm dünya İran ile İsrail arasındaki gerilimi takip ederken Orta Doğu’da bir savaş ihtimalinden ötürü endişe duyuyor. Ancak okyanus tarafında ise ABD ile Çin’in merkezde olduğu gerilim bölgede bir savaş ihtimalinden söz edilmesine neden oluyor.

ABD, Asya’da Çin’i köşeye sıkıştırmak için özellikle Filipinler, Japonya ve Avustralya gibi ülkelerle işbirliğine girişerek ittifaklar kuruyor. Öte yandan Pasifik Okyanusu’nda birbiri ardına yapılan askeri tatbikatlar bölgede gerilimi artırdıl

Bölgedeki gelişmeleri değerlendiren gazeteci Ardan Zentürk, Filipinler ile ABD’nin yapacağı ortak askeri tatbikata dikkat çekti.

YouTube kanalında paylaştığı videoda son dönemde yapılan en büyük askeri tatbikat olacağına dikkat çeken Zentürk, tatbikatın Filipinler karasularının ötesine taşınarak Tayvan’a kadar uzanacağını söyledi.

Zentürk, tatbikatın senaryosunun “Bir devletin bir ada devletini işgal etmesi sonrası işgal edilen bölgeyi savunmak” olduğuna dikkat çekerek, senaryonun Çin’i işaret ettiğine vurguladı.

Zentürk ayrıca bölgedeki tatbikatlara karşı Çin’in tepki gösterdiğini ve savaşla tehdit ettiğini sözlerine ekledi.

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