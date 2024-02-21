Hareketi uygunsuz bulunan kadın kovuldu

Kaynak: Mynet
Hareketi uygunsuz bulunan kadın kovuldu
TikTok platformu üzerinden videolar paylaşan genç bir kadın spor salonunda yaptığı bir hareketin salona uygun olmadığı gerekçesi ile spor salonundan kovuldu. Genç kadın o sırada video kaydını açık unutunca her şey anbean kaydedildi.

yourfavoritedaughter2 kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kadın spor salonunda yaşadığı ilginç anları sosyal medyadan paylaştı. 'Deep squat' olarak bir spor hareketini yaptığı sırada spor salonu sahibinin genç kadını kovması üzerine herkes şaşkına döndü.

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Yaptığı spor hareketinden dolayı spor salonundan kovulan kadın ise duruma uzun bir süre boyunca anlam veremedi.

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Spor salonunda egzersiz yapan bir kadın spor salonu sahibinin yanına gelerek yaptığı hareketten dolayı rahatsızlık duyduğunu dile getirmesi üzerine kendisini bir anda tartışmanın ortasında buldu.

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Spor hareketlerini kaydetmek için videoyu açık bırakan kadın tesadüfen spor salonu sahibiyle olan tartışmasını kaydetti.

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