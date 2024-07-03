Herkes yeni GTA oyununu beklerken 11 yıllık oyuna güncelleme geldi

Rockstar’ın 11 yıl aradan sonra yapımına başladığını açıkladığı hatta ilk fragmanını yayınladığı GTA 6 için heyecan devam ediyor. ABD’li dev şirketin oyunu 2025 yılında piyasaya sürmesi beklenirken 11 yıl önce çıkan GTA 5 oyunu için gelen yeni güncelleme dikkat çekti.

GTA 5’in online versiyonunda yeni bir güncelleme yapıldı. Güncelleme ile oyuna eklenen “ Bottom Dollar Bounties” etkinliği ile farklı özellikler eklendi.

Söz konusu özelliklerden biri oyun için telefonlara eklenen bir uygulama oldu. Uygulama kolayca araç talep etmenizi, tüm ödenmemiş ticari güvenli kazançlarınızı talep etmenizi ve oyun içi telefonunuzdan cephanenizi yenilemenizi sağlıyor.

ÜCRETLİ OLUYOR

GTA 5 Online oynayan milyonlarca oyuncunun istediği ‘yaşam kalitesi’ özelliği çok tepki çeken bir şekilde geliyor. Yeni özelliği kullanmak isteyenlerin GTA + abonesi olmaları ve 8 dolar ücret ödemeleri gerekiyor. Yeni güncellemenin ücretli gelmesi büyük tepki çekti.

Ayrıca ücretli özellik getirilmesi çıkması merakla beklenen GTA 6 için endişeleri artırdı. Oyunseverler, GTA 6’da da ücretli özellikler gelebilme ihtimalinden endişe ediyor.