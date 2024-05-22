Herkesi fonculukla suçlayan yandaş gazeteciler foncu çıktı. Şimdi AB'den fon almayı hararetle savunuyorlar

Geçtiğimiz günlerde iktidara yakın birçok kurumun Avrupa Birliği’nin fon havuzundan değeri milyonlara lira eden fon desteği aldığı Metin Cihan tarafından ortaya çıkarılmıştı. Konu hakkında AB açık verilerinden belgeleri yayınlayan Metin Cihan’ın iddiaları günlerdir baş gösteren konuların başında geliyor.

Hal böyle iken AB’den destek aldığı ortaya çıkan kurumların sessizliği ise dikkatlerden kaçmadı. Cihan, ortaya çıkardığı iddiaların ardından bir açıklama daha yaparak fon alanların sessizliğine dikkat çekti. Cihan açıklamasının devamında bunca sessizliğin sonrasında fon almanın iyi olduğuna dair anlatımların başlayacağını söyledi.

ÖYLE DE OLDU…

Öyle de oldu… Yandaş gazeteciler sosyal medya hesaplarından AB’den fon almanın caiz olduğunu açıklamaya başladı. Fuat Uğur konu hakkında yaptığı ilk açıklamada Türkiye’deki her STK’nın AB fonlarından yararlanma hakkına sahip olduğunu özellikle muhafazakar STK’ların bunu yapması gerektiğini açıkladı.

Türkiye’nin her sene AB fonları için kurulan havuza her yıl milyonlarca Euro para verdiğini, Muhafazakar STK’ların da bu fonları analarının ak sütü gibi hak ettikleri hatta az bile aldıklarını açıkladı.

CAİZ AÇIKLAMASI

Mehmet Çek isimli yurt dışında yaşayan bir gazeteci, Fuat Uğur’un açıklamasına destek vererek caiz açıklamasında bulundu. Türkiye’nin havuza her sene yüz milyonlarca Euro akıttığını ve Türkiyeli STK’ların da bu fonlardan yararlanmalarının caiz olduğunu belirtti.

“CAİZMİŞ”

Gelişmeler üzerine bir açıklama daha yapan Cihan, iki yandaş gazetecinin birbirilerini fon konusunda destekleme tweetleri üzerine, “Avrupa'dan fon almanın iyi bir şey olduğunu anlatmaya başladılar. Caizmiş.” açıklamasında bulundu.