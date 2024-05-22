İki katil balinanın üstüne atlayan adamın sonu. Orcalar sakin sakin yüzüyordu adam atlayınca olanlar oldu

Kaynak: DHA
İki katil balinanın üstüne atlayan adamın sonu. Orcalar sakin sakin yüzüyordu adam atlayınca olanlar oldu

Tekneden katil balina olarak bilinen iki orcanın üzerine atlayan adamı affetmediler. Yeni Zelanda'da gerçekleşen olayın ardında bakın neler yaşandı.

Nesli tükenmekte olan katil balina Orcalardan iki tanesi Yeni Zelanda'nın en büyük şehri Auckland'ın sahilinde yüzüyordu. Orcalara yaklaşan teknenin üzerinden bir kişi iki orcanın üzerine atladı. Balinalar neye uğradığını şaşırdı...Bu hareketi gerçekleştiren adam da bu görüntülerin yayınlanmasının ardından gelen cezaya şaşırdı kaldı.

Yeni Zelanda Doğa Koruma yetkilileri (DOC), Şubat ayında tekneden iki orca balinanın (katil balina) üzerine atlayan adamı affetmedi, cezayı kesti. Doğa Korumacılar yapılan davranışı aptalca olarak değerlendirirken, şahısa 600 Yeni Zelanda doları para cezası verdi.

Olayın videosun paylaşarak açıklama yapan Doğa Koruma yetkilileri 50 yaşındaki adamın Yeni Zelanda'nın Auckland şehrinin sahilinde teknenin yakınında yüzen iki orca balinasının üstüne doğru atladığını belirtti. Yetkililer adamın davranışını korum altındaki deniz memelilerine karşı davranışınıı 'şok edici ve aptalca' olarak nitelendirdi.

Orkaların son derece güçlü hayvanlar olduğunu ve daha önce tekneleri batırdığını vurgulayan DOC yetkilileri, “Bu durum gerçekten de korkunç bir şekilde sona erebilirdi" açıklaması yaptı. Yapılanın Deniz Memelilerini Koruma Yasasının ağır bir ihlali olduğu belirtilirken, orcaların üzerine atlayan adama 600 Yeni Zelanda doları ceza kesildiğini açıkladı.

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