Bilal Erdoğan'ın federasyonu Avrupa'dan milyonlarca euroluk fon almış

Gazeteci Metin Cihan X sosyal medya hesabından yaptığı belgeli paylaşım ile AKP’ye yakın birçok vakıf ve kurumun Avrupa Birliği'nden fon aldığını ortaya çıkardı. AB’den fon alan kurumlar arasında TRT, TÜGVA, TÜRGEV, SETA Vakfı, İHH, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği ve Dünya Etnospor Konfederasyonu yer aldığı ortaya çıktı.

AB’nin Erasmus+ adını verdiği eğitim, gençlik ve spor alanlarını kapsayan hibe programının Türkiye'deki ortaklarının AKP’ye yakın kurumlar ve vakıflar olması dikkatleri üzerine toplandı. AB’nin fonladığı Hibe programı kapsamında Türkiye'ye bu vakıflar üzerinden her yıl milyonlarca Euro'luk fon akışı yapıldığı da ortaya çıktı.

"GÖÇMENLERİN TOPLUMSAL HAYATA ADAPTASYONLARI"

Konuyu sosyal medya hesabından paylaşan Gazeteci Metin Cihan, B’nin verdiği fona dair internet sitesi üzerinden vakıflarla gerçekleşen 'fon programlarını' belgeleri ile X hesabından paylaştı.

Kurucuları arasında önceki dönem dışişleri bakanı ve şu anki MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın ve koordinatörlerinden biri olan İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un da içerisinde bulunduğu Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı'nın (SETA) AB’den 'Göçmenlerin Toplumsal Hayata Adaptasyonları ve Rehabiliteleri' başlıklı bir fondan yaklaşık 40 bin Euro aldığı ise yine belgeleri ile ortaya çıktı.

"VATANA İHANETLE SUÇLUYORDU"

Gazeteci Metin Cihan SETA'nın AB’den aldığı fonu şu sözler ile paylaştı:

"SETA Vakfı listeler yayınlayıp Avrupa'dan fon alanları vatana ihanetle suçluyordu. Meğer kendileri fon alıyormuş. Aşağıdaki projeler hâlâ devam ediyor, hâlâ fon alıyorlar. Vakıf kurucusu şimdi MİT başkanı olan İbrahim Kalın. Koordinatörlerden biri Fahrettin Altun."

“KAYNAK AB RESMİ SİTESİ”

Türkiye’nin İsrail ile yaptığı ticareti belgeleri ile ortaya çıkaran ve bu sayede toplumsal muhalefette öne çıkan Metin Cihan diğer vakıf ve kuruluşların AB'den aldığı fonları ise şu şekilde paylaştı:

"Bir örnek vereyim. AB Erasmus+ fonu örneğin KA227-YOU-098395 kodlu projeyle kimi fonluyor? Bakıyoruz ve Turkey Youth Federation olduğunu görüyoruz. Böyle tanıdık gelmemiş olabilir. Bildiğimiz TÜGVA.

Bunun sadece küçük bir örnek olduğunu hatırlatmak isterim. Her yıl milyonlarca € fon akışı gerçekleşiyor. Belgeleriyle paylaşacağım. Proje tanıtımında da okuyacağınız gibi AB bunu STK'lar ile işbirliği olarak tanımlıyor ve uluslararası bir etki alanı oluşturma hedefi belirleniyor.

Türkiye'de seçtikleri partner TÜGVA oluyor.

Kaynak: Avrupa Birliği resmi sayfası "