Herkesin bıktığı aramayanlara yasak geliyor. Uymayanlara ceza yolda

Herhangi bir ürünü pazarlamak için vatandaşların talebi olmaksızın ticari olarak aranması yasaklandı. Uymayanlara yaptırım uygulanacağı belirtildi.

Herkesin bıktığı aramayanlara yasak geliyor. Uymayanlara ceza yolda

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Genel Telekomünikasyon Yasası kapsamında, faaliyetlerini mal ve hizmet pazarlamasına adamış tüm şirketler, bundan böyle vatandaşlara istenmeyen ticari telefon aramaları yapamayacak.

Yasa, telefon dışında elektronik posta yoluyla gönderilen ve genelde "istenmeyen posta" kutusuna düşen ticari amaçlı mesajları da kapsıyor.

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Şirketlere, yeni mevzuata uyum sağlamaları için 1 yıllık süre tanınırken, daha sonrasında yeni yasaya uymayanlara para cezası verilmesi öngörülüyor.

İspanya'da sabit veya cep telefonu numaralarından gelen ticari amaçlı aramaların bundan böyle vatandaşın rızası doğrultusunda yapılması gerekirken, bununla ilgili şirketlere uygulanacak denetim, İspanya Veri Koruma Ajansı tarafından yapılacak.

(Kaynak: AA)

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