Zehir tacirleri kargo paketine sakladı. Polisin gözünden kaçmadı

Kaynak: İHA
Zehir tacirleri kargo paketine sakladı. Polisin gözünden kaçmadı
Muğla emniyet ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda kargo paketi içinde bulunan ayakkabıya gizlenmiş uyuşturucu madde bulundu.

Emniyet Müdürlüğü il genelinde yürütülen Narkotik Suçlarla Mücadele çalışmaları kapsamında zehir tacirlerine yönelik 11 ayrı operasyon yapıldı. Kargoyla Muğla’nın Bodrum ilçesine uyuşturucu nakledileceği ihbarını alan Narkotik ekipleri, gelen kargo paketinde incelemede bulundu.

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Pakette bulunan ayakkabı içindeki kağıda emdirilmiş sentetik bonzai maddesi, Fethiye’de de 262,3 gram esrar maddesi ele geçirildi. 11 şüpheliye adli işlem yapılırken, 2 şahsa uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan, 8 şahsa uyuşturucu madde kullanmak ve taşımak suçundan, 1 şahsa uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını kolaylaştırmak suçundan işlem başlatılırken, 1 şahsa ise adli kontrol kararı verildi.

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