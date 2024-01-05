Uyuşturucu karşıtı sayfa açan şahıs uyuşturucu satmaktan gözaltına alındı

Kaynak: Haber Merkezi
Uyuşturucu karşıtı sayfa açan şahıs uyuşturucu satmaktan gözaltına alındı
Tekirdağ’da uyuşturucuyla mücadele sayfası açan G.E.D.’nin uyuşturucu ticareti yaptığının tespit edilmesi üzerine polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, sosyal medyada "Çorlu uyuşturucu ve silah ticaretine hayır" sloganı bulunan hesap aracılığıyla uyuşturucu kullandığı iddia edilen kişilerin de paylaşıldığı belirledi.

Sözcü'nün haberine göre, sosyal medyada uyuşturucuyla mücadele sayfası açan G.E.D. isimli şahıs ve şahıstan uyuşturucu temin ettiği saptanan 11 kişi uyuşturucu satma suçlamasıyla polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Yapılan operasyonda yapılan aramalarda, 4,60 gram metamfetamin, 2 uyuşturucu kullanım aparatı, 3 sentetik hap, 6,14 gram esrar, 1,08 gram sentetik kannabinoid, 1 ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 19 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin ifadelerinde, uyuşturucuları sosyal medyadaki sayfanın kurucusu G.E.D.'den temin ettiklerini söyledikleri belirlendi. Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili soruşturma devam ediyor.

gd.jpg

hf.jpg

ui.jpg

Son Haberler
Artvin’de sağanak yağış heyelanlara neden oldu Yaşam
Artvin’de sağanak yağış heyelanlara neden oldu
Meteoroloji Marmara’da kar yağışı için gün verdi. Balkanlar'dan giriş yapacak Yaşam
Meteoroloji Marmara’da kar yağışı için gün verdi. Balkanlar'dan giriş yapacak
‘Aşka Düşman’ stratejisi tutmadı Yazarlar
‘Aşka Düşman’ stratejisi tutmadı
Aranızda Romen Diyojen’in akrabası var mıydı? Yazarlar
Aranızda Romen Diyojen’in akrabası var mıydı?
Seçime kadar piyasalar ne olacak? Dolar, Borsa ve faiz! Yazarlar
Seçime kadar piyasalar ne olacak? Dolar, Borsa ve faiz!
Bağ-Kur’lunun yüzü bir gülüyor, bir gülmüyor Yazarlar
Bağ-Kur’lunun yüzü bir gülüyor, bir gülmüyor
‘Alevifobi ile Mücadelenin İlk Partisi’ Yazarlar
‘Alevifobi ile Mücadelenin İlk Partisi’