Uyuşturucu karşıtı sayfa açan şahıs uyuşturucu satmaktan gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, sosyal medyada "Çorlu uyuşturucu ve silah ticaretine hayır" sloganı bulunan hesap aracılığıyla uyuşturucu kullandığı iddia edilen kişilerin de paylaşıldığı belirledi.

Sözcü'nün haberine göre, sosyal medyada uyuşturucuyla mücadele sayfası açan G.E.D. isimli şahıs ve şahıstan uyuşturucu temin ettiği saptanan 11 kişi uyuşturucu satma suçlamasıyla polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Yapılan operasyonda yapılan aramalarda, 4,60 gram metamfetamin, 2 uyuşturucu kullanım aparatı, 3 sentetik hap, 6,14 gram esrar, 1,08 gram sentetik kannabinoid, 1 ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 19 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin ifadelerinde, uyuşturucuları sosyal medyadaki sayfanın kurucusu G.E.D.'den temin ettiklerini söyledikleri belirlendi. Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili soruşturma devam ediyor.