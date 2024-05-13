Hesabında parası olanlar dikkat. Vergi kararı sonrası kayıp başladı

Faizlerde artış yerine sert bir düşüş görüldü. Mevduta faiz oranları 8 puan birden düştü.

Parasal sıkılaşma ve Türk Lirası tasarrufların artmasına ilişkin adımlar devam ederken, TL mevduatın toplam mevduat içindeki payı artsa da standart TL mevduat faiz oranları kan kaybı hızlanıyor.

Özellikle aybaşında TL mevduat tasarruflarından elde edilen gelire uyguladığı stopaj oranlarının artırılması sonrasında bankalarda TL mevduat faizlerinde düşüş hız kazandı.

18 Nisan’da düşük ve yüksek montanlı tasarruflar için yüzde 50’nin üzerine çıkan TL mevduat faizi stopaj artışıyla beraber yüzde 50’nin altına geriledi.

3 aya kadar vadeli TL mevduatta yüksek tasarruflara uygulanan yüzde 55’i aşan faiz oranları yüzde 45’e geriledi, düşük tasarruflara yüzde 50,5 seviyesindeki faiz yüzde 41’e indi.

Tüm tasarruf miktarlarına uygulanan standart TL mevduat faizleri de yüzde 50’nin üzerine yükseldi. Fakat bu durum kalıcı olamadı.

Özellikle TL mevduat gelirinden alınan stopaj oranlarını 2.5 puan artırılmasının ardından bankaların standart TL mevduata uyguladıkları faiz oranları da gerileme gösterdi.

NET FAİZ GELİRLERİ SERT GERİLEDİ

18 Nisan itibariyle sürekli olarak bir yabancı özel banka 50 bin TL altında 32 gün vadeli mevduata yüzde 49 faiz oranı uyguladı. 45 bin TL’lik tasarrufu olan yatırımcı 96.4 lira stopaj kesintisi ile 1.831,5 TL faiz oldu.

12 Mayıs’a gelindiğinde TL mevduat faiz oranı 8 puan azalış gösterdi. stopaj kesintisi 120.7 TL’ye yükselirken, yatırımcının eline geçen net faiz geliri 1.492,13 TL’ye geriledi.

Yine 45 bin TL’lik mevduatta 46 günlük vadede takip edilen banka 18 Nisan’da yüzde 49 faiz verdi. 138.6 TL’lik stopaj kesintisi sonrasında vade sonunda yatırımcı 2.632,7 TL’lik faiz getirisi imkanı verdi.

12 Mayıs’ta aynı banka 46 gün vadeli 45 bin TL’lik tasarrufa yüzde 41 faiz veriyor. Bu yatırımın stopaj kesintisi ise 173.91 TL. Vade sonunda net faiz geliri ise 2.144,9 TL olarak gerçekleşti.

3 AYLIK FAİZ GETİRİSİ DE DÜŞÜŞTE

En çok kullanılan 3 aya kadar vadeli yani 92 günlük vadede 45 bin TL’ye 18 Nisan’da banka yüzde 51 faiz veriyordu. Stopaj kesintisi 288.4 TL sonrasında vade sonu 5.480,4 TL’lik net faiz geliri elde etti yatırımcı. 12 Mayıs’ta ise 92 gün vadeli 45 bin TL’lik tasarrufa uygulanan faiz oranı yüzde 43’e indirildi. Stopaj kesintisi ise 364.8 TL’ye yükseldi, vade sonu net faiz geliri ise 4.499,14 TL’ye indi.

Aynı banka yüksek miktarlı tasarruflara 18 Nisan’da 32 gün vadede yüzde 55, 46 gün vadede yüzde 55, 92 gün vadede ise yüzde 57 oranında faiz uyguluyordu. 12 Mayıs itibariyle 32 gün vadede faiz yüzde 45'ye, 46 günde yüzde 45'ye, 92 gün vadede ise yüzde 46'ya indi.

Geçen hafta başı itibariyle bir başka yerli özel mevduat bankası 25-100 bin TL arası tasarruflara 36 gün vadede yüzde 47, 46 günde yüzde 47, üç aya kadar ise yüzde 48 faiz uygulamasına başladı. Banka her vadede 0.5 puan daha yüksek faiz uyguluyordu.