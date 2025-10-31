Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Trabzonspor karşısında tarihi bir maça çıkmaya hazırlanıyor. Tecrübeli golcü, sahada yer alması durumunda sarı-kırmızılı formayla 100. resmi maçına çıkacak.

Galatasaray kariyerine 2022-2023 sezonunda başlayan 32 yaşındaki yıldız, kısa sürede taraftarın sevgilisi haline gelirken kulüp tarihine geçen performanslar sergiledi.

Trabzonspor maçının Mauro Icardi için özel bir anlamı var! - Resim : 2

MAURO ICARDI 99 MAÇTA 67 GOL ATTI

Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla şu ana kadar 99 resmi maçta görev aldı. Arjantinli yıldız bu karşılaşmalarda 67 kez fileleri havalandırarak dikkat çekici bir gol ortalaması yakaladı.

Süper Lig: 74 maç

Şampiyonlar Ligi: 9 maç

Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi Elemeleri: 6'şar maç

Türkiye Kupası: 2 maç

TFF Süper Kupa: 2 maç

