Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Trabzonspor karşısında tarihi bir maça çıkmaya hazırlanıyor. Tecrübeli golcü, sahada yer alması durumunda sarı-kırmızılı formayla 100. resmi maçına çıkacak.



Galatasaray kariyerine 2022-2023 sezonunda başlayan 32 yaşındaki yıldız, kısa sürede taraftarın sevgilisi haline gelirken kulüp tarihine geçen performanslar sergiledi.

MAURO ICARDI 99 MAÇTA 67 GOL ATTI

Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla şu ana kadar 99 resmi maçta görev aldı. Arjantinli yıldız bu karşılaşmalarda 67 kez fileleri havalandırarak dikkat çekici bir gol ortalaması yakaladı.



Süper Lig: 74 maç



Şampiyonlar Ligi: 9 maç



Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi Elemeleri: 6'şar maç



Türkiye Kupası: 2 maç



TFF Süper Kupa: 2 maç

