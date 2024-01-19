Hibrit C5 Aircross Türkiye'de

Kaynak: Haber Merkezi
Hibrit C5 Aircross Türkiye'de
Citroen’in Advanced Comfort üretim teknolojileriyle otomotiv sektöründe en konforlu yolculukları vadeden C-SUV modeliyle öne çıkan C5 Aircross’un hibrit versiyonu özel donanımıyla birlikte sunuldu.

HABER: Ercan KARACA

Hibrit 136 olarak tanımlanan sürüm, şarj gereksinimi olmayan bir çözüm olarak öne çıktı. Citroen C5 Aircross Hybrid 136’daki kompakt ve 48V hibrit teknolojisine dayanan sistem, bazı sürüş koşullarında şarj olan 48 voltluk bir batarya, yeni hibrit sisteme uyum sağlamak üzere tasarlanan 136 HP PureTech benzinli motor ve 21 kW elektrikli motoruyla yeni çift kavramalı ë-DCS6 şanzımana sahip. Karma WLTP döngüsüne göre sadece 131 gr/km CO2 emisyonu değeriyle C5 Aircross hibirt 136, eşdeğer motorlu dizel versiyona göre yüzde 12 daha az CO2 emisyonu yayıyor ve sürüş keyfini artıran tepkilerle daha atak bir karakter sergiledi.

YENİ 48V HİBRİT TEKNOLOJİSİ SUNUYOR

48V Hibrit teknolojisi sayesinde, karma veya emisyonsuz, tamamen elektrikli sürüş süreleri optimize edildi. Böylece daha fazla sürüş konforu, daha az tüketim ve daha düşük CO2 emisyonları anlamına gelir. Hafif ve kompakt yapıdaki hibrit teknolojisi şu bileşenlerden oluşur:

Hibrit sistem için özel olarak geliştirilen yeni nesil 2 PureTech benzinli motorun parçalarının yüzde 40’ı yeni olarak tanımlandı.

3 silindirli ve 1199 cc hacimli motor 5500 d/d’de 136 HP (100 kW) güç ve 1750 d/d’de 230 Nm tork sağladığı ifade edildi.

Değişken geometrili turbo besleme performansa ve eksantrik zinciri dayanıklılığa katkı sağladı.

Euro 6.4 normunu karşılayan motorun, Miller döngüsüne uygun olarak çalıştığı ve termal verimi iyileştirdiği belirtildi.

Kabin içinde gerçek bir Citroen imzası olduğu belirtilirken Citroen C5 Aircross “E-Series” özel kombinasyonla çok daha ileri bir seviyeye taşındı.

Açık renkler ve sıcak malzemelerle şekillendirilen aydınlık iç mekanda, Zen benzeri ve yatıştırıcı bir atmosfer oluşturulması hedeflendi.

Yolculara ve yolculuklara değer vermek üzere geliştirilen iç mekanda detaylara verilen önem dikkat çekti. Markaya özgü koltuk tasarımlarında, koltuğun üst kısmında uygulanan bant şeklindeki balıksırtı deseni, kabindeki yatay tasarımı tamamladı.

citroen-c5-aircross-hybrid-136-e-series-1.jpg

citroen-c5-aircross-hybrid-136-e-series-2.jpg

citroen-c5-aircross-hybrid-136-e-series-3.jpg

citroen-c5-aircross-hybrid-136.jpg

Son Haberler
Süleyman Soylu hakkında olay iddia. Ankara’nın gündemine bomba gibi düşecek Gündem
Süleyman Soylu hakkında olay iddia. Ankara’nın gündemine bomba gibi düşecek
Bakımdan çıkan araç seyir halinde alev alev yandı Gündem
Bakımdan çıkan araç seyir halinde alev alev yandı
Afrika ülkesinde darbe çetesi çökertildi Dünya
Afrika ülkesinde darbe çetesi çökertildi
Kuryelerden yürek yakan protesto. Moto kuryeyi öldüren Somali liderinin oğluna verilen cezaya böyle tepki gösterdiler Gündem
Kuryelerden yürek yakan protesto. Moto kuryeyi öldüren Somali liderinin oğluna verilen cezaya böyle tepki gösterdiler
Karaciğer yağlanmasına bu 5 yöntemi uygulayın. Korkulu rüyanız bitsin Sağlık
Karaciğer yağlanmasına bu 5 yöntemi uygulayın. Korkulu rüyanız bitsin
13 maçta 9 mağlubiyet almıştı: İstanbulspor Hakan Yakın'ı gönderdi Spor
13 maçta 9 mağlubiyet almıştı: İstanbulspor Hakan Yakın'ı gönderdi