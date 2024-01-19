Hibrit C5 Aircross Türkiye'de

HABER: Ercan KARACA

Hibrit 136 olarak tanımlanan sürüm, şarj gereksinimi olmayan bir çözüm olarak öne çıktı. Citroen C5 Aircross Hybrid 136’daki kompakt ve 48V hibrit teknolojisine dayanan sistem, bazı sürüş koşullarında şarj olan 48 voltluk bir batarya, yeni hibrit sisteme uyum sağlamak üzere tasarlanan 136 HP PureTech benzinli motor ve 21 kW elektrikli motoruyla yeni çift kavramalı ë-DCS6 şanzımana sahip. Karma WLTP döngüsüne göre sadece 131 gr/km CO2 emisyonu değeriyle C5 Aircross hibirt 136, eşdeğer motorlu dizel versiyona göre yüzde 12 daha az CO2 emisyonu yayıyor ve sürüş keyfini artıran tepkilerle daha atak bir karakter sergiledi.

YENİ 48V HİBRİT TEKNOLOJİSİ SUNUYOR

48V Hibrit teknolojisi sayesinde, karma veya emisyonsuz, tamamen elektrikli sürüş süreleri optimize edildi. Böylece daha fazla sürüş konforu, daha az tüketim ve daha düşük CO2 emisyonları anlamına gelir. Hafif ve kompakt yapıdaki hibrit teknolojisi şu bileşenlerden oluşur:

Hibrit sistem için özel olarak geliştirilen yeni nesil 2 PureTech benzinli motorun parçalarının yüzde 40’ı yeni olarak tanımlandı.

3 silindirli ve 1199 cc hacimli motor 5500 d/d’de 136 HP (100 kW) güç ve 1750 d/d’de 230 Nm tork sağladığı ifade edildi.

Değişken geometrili turbo besleme performansa ve eksantrik zinciri dayanıklılığa katkı sağladı.

Euro 6.4 normunu karşılayan motorun, Miller döngüsüne uygun olarak çalıştığı ve termal verimi iyileştirdiği belirtildi.

Kabin içinde gerçek bir Citroen imzası olduğu belirtilirken Citroen C5 Aircross “E-Series” özel kombinasyonla çok daha ileri bir seviyeye taşındı.

Açık renkler ve sıcak malzemelerle şekillendirilen aydınlık iç mekanda, Zen benzeri ve yatıştırıcı bir atmosfer oluşturulması hedeflendi.

Yolculara ve yolculuklara değer vermek üzere geliştirilen iç mekanda detaylara verilen önem dikkat çekti. Markaya özgü koltuk tasarımlarında, koltuğun üst kısmında uygulanan bant şeklindeki balıksırtı deseni, kabindeki yatay tasarımı tamamladı.