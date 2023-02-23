Şehir ve şehircilik böyle olur. Sayın Çevre ve Şehircilik Bakanı burası neresi biliyor musun. Hiç gökdelen görüyor musunuz

Güneydoğu Anadolu’da meydana gelen depremlerde büyük yıkım ve ölüm yaşandı. Son verilere göre, 717 bin 614 binanın 90 bin 609’u acil yıkılacak, ağır hasarlı ve yıkık bina olarak belirlendi.

Depremde çarpık kentleşmenin sonucunun ağır olduğu görüldü. Deprem gündemdeyken sosyal medyada Barcelona’nın şehir düzeni viral oldu. Avrupa’nın popüler turistik şehirlerinden İspanya'nın başkenti Barselona, yukarıdan bakıldığında binaları adeta kopyala yapıştır yapılmış gibi duran ve mazgalı andıran bir şehir.

ŞEHİR PLANININ ORTAYA ÇIKIŞI

Barcelona şehri, kuruluş aşamasından itibaren sürekli istilalara uğramış ve bu sebeple kent, sıklıkla surlarla çevrilerek korunmaya çalışılmış. Özellikle 13. Yüzyıl zamanlarında kentin yaklaşık 5 km sur ile çevrili olduğu, kaynaklarda açıklanmıştı. Surlarla çevrili kent, belirli bir zamanın ardından bu alana sığamamış, nüfus aşırı miktarda artmıştır. Bu sebeple kentte neredeyse açık alan diye bir kavram kalmamış, yapılar arasındaki mesafe yer yer 1 metreye kadar düşmüş ve sokaklarda adım atacak yer kalmamıştı. Ancak daha sonra şehirde surların yıkılmasına ve şehrin genişletilmesine karar veriliyor.

Hiç gökdelen gözükmüyor:

Şehirde, yeni bir kent planı yapılarak yeni yerleşim alanları açılmasına olanak verecek bir planlama yarışması düzenlenir. Katalan İnşaat Mühendisi Ildefons Cerdà, surlar yıkıldıktan sonra mevcut şehrin çevresindeki alanı da içine alarak, şehrin alanını yaklaşık dört kat artıracak ve sokakları ızgara şeklinde tasarlanmış planıyla çıkagelir.

ŞEHRİN ÖZELLİKLERİ

Plandaki binaların büyüklükleri standart, ortaları bahçeli veya gölgelikli bir meydan olarak kullanılmıştır. Dörtgen biçimli bloklardan meydana gelen binaların ortası boş tutularak evlerin alacağı ışık, hava ve güneşin maksimum olması hedeflenmiştir.

Her bölgeyi 20 bloktan oluşturan Cerdà, konut olarak kullanılacak blokları, güneş alabilmeleri için Kuzeybatı – Güneydoğu istikametine yerleştirmiştir.

Cerdà’nın planında bloklar 45°’lik köşelere sahiptir. Cerdà’nın buharlı motorun ilerleyen zamanlarda otomobiller ya da tramvaylar şeklinde ulaşımda kullanılacağını öngörmesiyle böyle köşeli sokaklar tasarlaması hayranlık uyandırmıştır.

BURASI DA İSTANBUL

Öte yandan çarpık kentleşme ve gökdelen furyası İstanbul'dan fotoğraflar: