23 Şubat 2023 Perşembe
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Şehir ve şehircilik böyle olur. Sayın Çevre ve Şehircilik Bakanı burası neresi biliyor musun. Hiç gökdelen görüyor musun

Şehir ve şehircilik böyle olur. Sayın Çevre ve Şehircilik Bakanı burası neresi biliyor musun. Hiç gökdelen görüyor musunuz

İspanya'nın turistik kenti Barcelona, şehir düzeniyle sosyal medyada gündem olurken kente ait fotoğraflarda hiç gökdelen görünmüyor.

Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe - 14:42
Takip Et

Hiç gökdelen görüyor musunuz. Şehir ve şehircilik böyle olur

Şehir ve şehircilik böyle olur. Sayın Çevre ve Şehircilik Bakanı burası neresi biliyor musun. Hiç gökdelen görüyor musunuz
+
Aa
-

Güneydoğu Anadolu’da meydana gelen depremlerde büyük yıkım ve ölüm yaşandı. Son verilere göre, 717 bin 614 binanın 90 bin 609’u acil yıkılacak, ağır hasarlı ve yıkık bina olarak belirlendi.

Depremde çarpık kentleşmenin sonucunun ağır olduğu görüldü. Deprem gündemdeyken sosyal medyada Barcelona’nın şehir düzeni viral oldu. Avrupa’nın popüler turistik şehirlerinden İspanya'nın başkenti Barselona, yukarıdan bakıldığında binaları adeta kopyala yapıştır yapılmış gibi duran ve mazgalı andıran bir şehir.  

ŞEHİR PLANININ ORTAYA ÇIKIŞI

Barcelona şehri, kuruluş aşamasından itibaren sürekli istilalara uğramış ve bu sebeple kent, sıklıkla surlarla çevrilerek korunmaya çalışılmış. Özellikle 13. Yüzyıl zamanlarında kentin yaklaşık 5 km sur ile çevrili olduğu, kaynaklarda açıklanmıştı. Surlarla çevrili kent, belirli bir zamanın ardından bu alana sığamamış, nüfus aşırı miktarda artmıştır. Bu sebeple kentte neredeyse açık alan diye bir kavram kalmamış, yapılar arasındaki mesafe yer yer 1 metreye kadar düşmüş ve sokaklarda adım atacak yer kalmamıştı. Ancak daha sonra şehirde surların yıkılmasına ve şehrin genişletilmesine karar veriliyor.

Hiç gökdelen gözükmüyor:

Şehirde, yeni bir kent planı yapılarak yeni yerleşim alanları açılmasına olanak verecek bir planlama yarışması düzenlenir. Katalan İnşaat Mühendisi Ildefons Cerdà, surlar yıkıldıktan sonra mevcut şehrin çevresindeki alanı da içine alarak, şehrin alanını yaklaşık dört kat artıracak ve sokakları ızgara şeklinde tasarlanmış planıyla çıkagelir.

ŞEHRİN ÖZELLİKLERİ

Plandaki binaların büyüklükleri standart, ortaları bahçeli veya gölgelikli bir meydan olarak kullanılmıştır. Dörtgen biçimli bloklardan meydana gelen binaların ortası boş tutularak evlerin alacağı ışık, hava ve güneşin maksimum olması hedeflenmiştir.

Her bölgeyi 20 bloktan oluşturan Cerdà, konut olarak kullanılacak blokları, güneş alabilmeleri için Kuzeybatı – Güneydoğu istikametine yerleştirmiştir.

Cerdà’nın planında bloklar 45°’lik köşelere sahiptir. Cerdà’nın buharlı motorun ilerleyen zamanlarda otomobiller ya da tramvaylar şeklinde ulaşımda kullanılacağını öngörmesiyle böyle köşeli sokaklar tasarlaması hayranlık uyandırmıştır.

BURASI DA İSTANBUL

Öte yandan çarpık kentleşme ve gökdelen furyası İstanbul'dan fotoğraflar:

 

 

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Oyuncu Ayşe Kökçü'den Kenan Işık'a zehir zemberek sözler
1
﻿Oyuncu Ayşe Kökçü'den Kenan Işık'a zehir zemberek sözler
﻿Oyuncu Ayşe Kökçü'den Kenan Işık'a zehir zemberek sözler
﻿Yardım kampanyasına damga vuran iddia: 50 milyon TL bağışı yapan Sedat Peker'di
2
﻿Yardım kampanyasına damga vuran iddia: 50 milyon TL bağışı yapan Sedat Peker'di
﻿Yardım kampanyasına damga vuran iddia: 50 milyon TL bağışı yapan Sedat Peker'di
﻿Erdoğan helikopterden hangi AKP milletvekilini attı. Oda TV yazarı ortaya çıkardı
3
﻿Erdoğan helikopterden hangi AKP milletvekilini attı. Oda TV yazarı ortaya çıkardı
﻿Erdoğan helikopterden hangi AKP milletvekilini attı. Oda TV yazarı ortaya çıkardı
﻿Bakan Kasapoğlu'ndan KYK yurt ücreti açıklaması
4
﻿Bakan Kasapoğlu'ndan KYK yurt ücreti açıklaması
﻿Bakan Kasapoğlu'ndan KYK yurt ücreti açıklaması
﻿Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'den RTÜK’ün Halk Tv Tele 1 ve Fox Tv’ye verdiği cezaya tepki
5
﻿Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'den RTÜK’ün Halk Tv Tele 1 ve Fox Tv’ye verdiği cezaya tepki
﻿Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'den RTÜK’ün Halk Tv Tele 1 ve Fox Tv’ye verdiği cezaya tepki
﻿Beşiktaş'tan TFF'ye sürpriz öneri. F.Bahçe ve G.Saray karşı çıktı
6
﻿Beşiktaş'tan TFF'ye sürpriz öneri. F.Bahçe ve G.Saray karşı çıktı
﻿Beşiktaş'tan TFF'ye sürpriz öneri. F.Bahçe ve G.Saray karşı çıktı
﻿İşte Galatasaray'ın yeni kalecisi. Girişimler başladı
7
﻿İşte Galatasaray'ın yeni kalecisi. Girişimler başladı
﻿İşte Galatasaray'ın yeni kalecisi. Girişimler başladı
﻿Kadın doktorlar uyardı. Deprem bölgesinde tuvalet yokluğu kadın sağlığını tehdit ediyor
﻿Kadın doktorlar uyardı. Deprem bölgesinde tuvalet yokluğu kadın sağlığını tehdit ediyor
﻿Kadın doktorlar uyardı. Deprem bölgesinde tuvalet yokluğu kadın sağlığını tehdit ediyor
﻿Meta küçülmeye gidiyor. Binlerce işçi şirketten çıkarılacak
﻿Meta küçülmeye gidiyor. Binlerce işçi şirketten çıkarılacak
﻿Meta küçülmeye gidiyor. Binlerce işçi şirketten çıkarılacak
﻿Uçak düştü kurtulan olmadı
﻿Uçak düştü kurtulan olmadı
﻿Uçak düştü kurtulan olmadı
﻿Fenerbahçe'de flaş Serdar Dursun gelişmesi. Geleceğine dair kararını verdi
﻿Fenerbahçe'de flaş Serdar Dursun gelişmesi. Geleceğine dair kararını verdi
﻿Fenerbahçe'de flaş Serdar Dursun gelişmesi. Geleceğine dair kararını verdi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.