16 Şubat 2023 Perşembe
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • İzmir'de fay hattı üzerine şehir hastanesi inşa edildi

İzmir'de fay hattı üzerine şehir hastanesi inşa edildi

İzmir'de yeni yapılan Bayraklı Şehir Hastanesi'nin iki fay hattının ortasına inşa edildiği ortaya çıktı.

Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe - 19:20
Takip Et

Şehir hastanesini fay hattına inşa ettileR

İzmir'de fay hattı üzerine şehir hastanesi inşa edildi
+
Aa
-

Ülkemizin depremle sarsıldığı günlerde Maden Tetkik Arama (MTA)’nın internet sitesinde yer alan fay haritası Bayraklı Şehir Hastanesi’nin 2 fay hattı arasına kurulduğunu gözler önüne serdi. Ayrıca İzmir depreminde yıkılan evlerin yerine yapılan evler de bu fay hatları arasında bulunuyor.

ŞEHİR HASTANESİ İKİ FAY HATTININ ORTASINA YAPILDI

odatv'den Eneshan Solmaz haberine göre inşası yeni tamamlanan ve henüz açılışı gerçekleşmeyen İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi 2 aktif fay arasına kuruldu. MTA’nın internet sitesinde yer alan aktif fay hattı haritasında görülen bu durum, 2020’de depremlerle sarsılan ve yıkım görülen Bayraklı’daki olası bir depremin sonuçlarının ne olacağı sorusunu da akıllara getirdi. Şehir hastanesinin hemen yanındaki arazide de İzmir 2020 yılında İzmir depreminde yıkılan evlerin yerine yenilerinin yapıldığı görüldü. 

Yatırım tutarı 1 buçuk milyar liranın üzerinde olan ve 2.060 yatak sayısına sahip olan hastane, tamamlanmasının ardından Türkerler Holding ve Gama Holding İş Ortaklığı tarafından 25 yıl boyunca işletilecek.

6 Şubatta ülkemizi sarsan depremler sebebiyle bazı yeni hastaneler kullanılamaz duruma gelmiş, bazı hastaneler ise yıkılmıştı. İzmir Seferihisar açıklarında ise 2020 yılında meydana gelen depremde ise Bayraklı’da da binalar yıkılmış ve 117 kişi yaşamını yitirmişti.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Müge Anlı'nın Türkiye Tek Yürek yayınındaki makyajı büyük tepki çekti: Canlı yayından bir anda uçtu
1
﻿Müge Anlı'nın Türkiye Tek Yürek yayınındaki makyajı büyük tepki çekti: Canlı yayından bir anda uçtu
﻿Müge Anlı'nın Türkiye Tek Yürek yayınındaki makyajı büyük tepki çekti: Canlı yayından bir anda uçtu
﻿Merkez Bankası 30 milyar TL deprem bağışını nasıl karşılayacak? Ekonomistler açıkladı: Bildiğiniz fıkraları unutun
2
﻿Merkez Bankası 30 milyar TL deprem bağışını nasıl karşılayacak? Ekonomistler açıkladı: Bildiğiniz fıkraları unutun
﻿Merkez Bankası 30 milyar TL deprem bağışını nasıl karşılayacak? Ekonomistler açıkladı: Bildiğiniz fıkraları unutun
﻿İnsanlar enkaz altındayken spikerlerin makyajları tepki çekti. Çağla Şıkel'in de makyajı tepki aldı
3
﻿İnsanlar enkaz altındayken spikerlerin makyajları tepki çekti. Çağla Şıkel'in de makyajı tepki aldı
﻿İnsanlar enkaz altındayken spikerlerin makyajları tepki çekti. Çağla Şıkel'in de makyajı tepki aldı
﻿CNN Türk Cem Seymen'den istifasını istedi. Hükümeti eleştiren deprem twitleri atmıştı
4
﻿CNN Türk Cem Seymen'den istifasını istedi. Hükümeti eleştiren deprem twitleri atmıştı
﻿CNN Türk Cem Seymen'den istifasını istedi. Hükümeti eleştiren deprem twitleri atmıştı
﻿50 milyar TL bağışlayan galericiyle ilgili gerçek ortaya çıktı
5
﻿50 milyar TL bağışlayan galericiyle ilgili gerçek ortaya çıktı
﻿50 milyar TL bağışlayan galericiyle ilgili gerçek ortaya çıktı
﻿Basel'den Trabzonspor maçı öncesi flaş karar
6
﻿Basel'den Trabzonspor maçı öncesi flaş karar
﻿Basel'den Trabzonspor maçı öncesi flaş karar
﻿Haluk Levent randevu verdi: Önemli bir açıklama yapacağım
7
﻿Haluk Levent randevu verdi: Önemli bir açıklama yapacağım
﻿Haluk Levent randevu verdi: Önemli bir açıklama yapacağım
﻿Birleşmiş Milletler, Türkiye için 1 milyar dolarlık yardım çağrısında bulundu
﻿Birleşmiş Milletler, Türkiye için 1 milyar dolarlık yardım çağrısında bulundu
﻿Birleşmiş Milletler, Türkiye için 1 milyar dolarlık yardım çağrısında bulundu
﻿Göztepe ve Karşıyaka’dan depremzedeler için temsili maç
﻿Göztepe ve Karşıyaka’dan depremzedeler için temsili maç
﻿Göztepe ve Karşıyaka’dan depremzedeler için temsili maç
﻿Borsa günü yükselişle tamamladı
﻿Borsa günü yükselişle tamamladı
﻿Borsa günü yükselişle tamamladı
﻿Uygur Türklerinden depremzedelere ‘Uygur Pilavı’ ikramı
﻿Uygur Türklerinden depremzedelere ‘Uygur Pilavı’ ikramı
﻿Uygur Türklerinden depremzedelere ‘Uygur Pilavı’ ikramı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.