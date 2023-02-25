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AKP öncesi Zeytinburnu AKP sonrası Zeytinburnu. Sonra deprem öldürünce kader oluyor

İşte dikey mimarinin fotoğrafı...Zeytinburnu'nun eski ve yeni hali...Arkadan yükselen binalar duvar gibi. İki fotoğraf arasında üç yıl var.. Fotoğrafın çekildiği yer eskilerin Zeytinburnu'ndaki ölüm virajı dedikleri bölüm. Bu binalara kimin izin verdiği belli...

Haber Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi - 14:51
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İşte dikey mimari fotoğrafı. Sonra deprem öldürünce kader oluyor

AKP öncesi Zeytinburnu AKP sonrası Zeytinburnu. Sonra deprem öldürünce kader oluyor
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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dikey mimariyle mücadele edeceğini ve yatay mimari konusundaki ısrarını hemen her fırsatta dile getiriyor. Ancak bir türlü bu hedef gerçekleşmedi. Binalar dikine dikine gitti.  Erdoğan hatta “İstanbul’a ihanet ettik, hâlâ da ihanet ediyoruz” demişti.

İki ayrı fotoğraf Zeytinburnu'ndan. Hemen öndeki binanın arkasında tank fabrikası vardı. Şimdi yok ama yerinde dev binalar var. Fotoğrafın çekildiği noktanın adını eskiler bilir. 'Ölüm virajı' denilen bölüm. Çimento fabrikasından yere dökülen çimentolar nedeniyle yağmurlu havalarda virajda kayan bir çok araç denize uçtu ve insanlar öldü. Şimdi hem çimento farikası hem de tank fabrikası şimdi yok ama o bölümlerde dev binalar var. Katları say say bitmiyor. Dikey mimari tam bir örnek fotoğraf. Hani dikey mimari yoktu. Sosyal medyada yapılan paylaşımda görülüyor. Üç sene önceki ve şimdiki fotoğraf...Dikey mimari olmayan fotoğraf 2015 yılında...Gökdelenlerin olduğu fotoğraf ise 2018 yılında. Bu tarihte kimlerin bu yapılara izin verdiği de belli...

ZEYTİNBURNU 

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