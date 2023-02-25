AKP öncesi Zeytinburnu AKP sonrası Zeytinburnu. Sonra deprem öldürünce kader oluyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dikey mimariyle mücadele edeceğini ve yatay mimari konusundaki ısrarını hemen her fırsatta dile getiriyor. Ancak bir türlü bu hedef gerçekleşmedi. Binalar dikine dikine gitti. Erdoğan hatta “İstanbul’a ihanet ettik, hâlâ da ihanet ediyoruz” demişti.

İki ayrı fotoğraf Zeytinburnu'ndan. Hemen öndeki binanın arkasında tank fabrikası vardı. Şimdi yok ama yerinde dev binalar var. Fotoğrafın çekildiği noktanın adını eskiler bilir. 'Ölüm virajı' denilen bölüm. Çimento fabrikasından yere dökülen çimentolar nedeniyle yağmurlu havalarda virajda kayan bir çok araç denize uçtu ve insanlar öldü. Şimdi hem çimento farikası hem de tank fabrikası şimdi yok ama o bölümlerde dev binalar var. Katları say say bitmiyor. Dikey mimari tam bir örnek fotoğraf. Hani dikey mimari yoktu. Sosyal medyada yapılan paylaşımda görülüyor. Üç sene önceki ve şimdiki fotoğraf...Dikey mimari olmayan fotoğraf 2015 yılında...Gökdelenlerin olduğu fotoğraf ise 2018 yılında. Bu tarihte kimlerin bu yapılara izin verdiği de belli...

ZEYTİNBURNU