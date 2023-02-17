Depremlerde on binlerce canımızı yitirmişken bakanlık AKP'li belediyenin denizi doldurmasına izin verdi

Büyük deprem felaketinde 10 kent neredeyse yerle bir olurken ve 38 binden fazla yurttaş yaşamını yitirirken AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Dilovası sahilinde toplam üç ayrı noktayı doldurmasına ve canlıların yaşam alanlarını yok etmesine onay verildi. İktidar depreme rağmen talan projelerinden vazgeçmiyor ve doğayı, çevreyi talan etmeye devam ediyor.

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin iki ayrı “Fuar, Panayır Ve Festival Amaçlı Dolgu Alanı” projesi için çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) süreci başlattığını duyurmuştu. Bakanlık, bugün dolgu projelerinde için ÇED gerekli değildir kararı verdiğini açıkladı. Yani bakanlık denizin doldurulmasında bir sakınca görmedi.

ÇED raporlarında yer alan bilgilere göre belediye, Tavşancıl-1 Mahallesi’nin sahil şeridinde bir ve Muallim-2 Mahallesi’nin sahil şeridinde ise iki alanı dolduracak. Belediye, sahil şeridinin üç ayrı bölgesinde toplam 346 bin metrekarelik alanı doldurmak için 501 milyon 893 bin TL harcayacak.

BETON DÖKÜLECEK

ÇED raporlarında, “Proje kapsamında yer alan dolgu alanı yürüyüş, gezinti, seyir ve rekreasyon amaçlı kullanılacak olup, herhangi bir deniz taşıtı tarafından yanaşma, yolcu alma-indirme ve benzeri amaçla kullanılmayacaktır. Dilovası İlçesi, nüfusu her geçen gün hızlı bir ivmeyle artmaktadır. Fuar, Panayır ve festival Alanı kullanım kararının getirilmesinin amacı fuar alanı, sergi üniteleri, gezinti ve eğlence alanları, yeme-içme yerleri, yeşil alanlar ortaya çıkarmaktır” denildi.

Ayrıca denizin nasıl doldurulacağı da şöyle anlatıldı: “Dolgu işleminde ilk işlem olarak; dolgu sahası dış kenarı doldurulacak ve çeşitli büyüklüklerde taş kullanılarak dolgu tahkimatları (anroşman) yapılacaktır. Dolgu anroşmanlarının tamamlanmasından sonra oluşan havuz alanı doldurulacaktır. Dolgu işleminden sonra sıkıştırma yapılacak ve tam oturma sağlanacaktır. Dolgu işleminin tamamlanmasından sonra saha betonu dökülerek, üst yapının kullanım amacına göre dizayn edilecektir.”

DENİZE CAMİ PROJESİ

Öte yandan geçen Kasım ayında da AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin, denizi doldurup cami inşa edeceği projeye dört günde onay verilmişti. Belediye, 14 Kasım tarihinde İzmit sahiline yapacağı “Fuar, Panayır, Festival ve Cami Amaçlı Dolgu Alanı” projesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) başvurusu yaptı. Başvuruyu inceleyen bakanlık, 4 gün sonra (17 Kasım’da) proje için “ÇED gerekli değil” kararı verildiğini açıkladı. Belediyenin hazırladığı ÇED raporunda, projenin toplam maliyetinin 105 milyon 142 bin lira olduğu ve bu rakamın içinde fuar, panayır, festival ve cami projesinin maliyetinin yer almadığı belirtildi. Raporda, NCİTY AVM, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi binası ve Sabancı Kültür Sitesi binası arkasında kalan 40 bin 140 metrekarelik alanda dolgu çalışması yapılacağı açıklandı. Dolgu alanın gerisinde kalan kısım ile beraber toplam 236 bin 588 metrekarelik alanda fuar, panayır, festival ve cami yapılması planlandığı belirtildi.