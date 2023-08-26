Hiç kimse Atatürk’ün Kocatepe’deki o anını ve Büyük Taarruzu Nazım Hikmet gibi anlatamadı

Hiç kimse Atatürk’ün Kocatepe’deki o anını ve Büyük Taarruzu Nazım Hikmet gibi anlatamadı. “Keşke Yunan kazansaydı” diyenler ile onun işbirlikçilerine inat okuyun

Hiç kimse Atatürk’ün Kocatepe’deki o anını ve Büyük Taarruzu Nazım Hikmet gibi anlatamadı

kayalıklarda şayak kalpaklı nöbetçi

okşayarak gülümseyen bıyığını

seyrediyordu Kocatepe’den

dünyanın en yıldızlı karanlığını.

…..

Düşündü birdenbire kayalardaki adam

kaynakları ve yolları düşman elinde kalan bütün nehirleri.

Kim bilir onlar ne kadar büyük,

ne kadar uzundular?

Birçoğunun adını bilmiyordu,

yalnız, Yunan’dan önce ve Seferberlik’ten evvel

Selimşahlar Çiftliği’nde ırgatlık ederken Manisa’da

geçerdi Gediz’in sularını başı dönerek.

Dağlarda tek tek

ateşler yanıyordu.

Ve yıldızlar öyle ışıltılı, öyle ferahtılar ki

şayak kalpaklı adam

nasıl ve ne zaman geleceğini bilmeden

güzel, rahat günlere inanıyordu

ve gülen bıyıklarıyla duruyordu ki mavzerinin yanında,

birdenbire beş adım sağında onu gördü.

Paşalar onun arkasındaydılar.

O, saati sordu.

Paşalar : «Üç,» dediler.

Sarışın bir kurda benziyordu.

Ve mavi gözleri çakmak çakmaktı.

Yürüdü uçurumun başına kadar,

eğildi, durdu.

Bıraksalarince, uzun bacakları üstünde yaylanarakve karanlıkta akan bir yıldız gibi kayarak

Kocatepe’den Afyon Ovası’na atlayacaktı.

……

Yüzbaşı sordu:

– Saat kaç?

– Beş.

– Yarım saat sonra demek…

98956 tüfek

ve şoför Ahmet’in üç numaralı kamyonetinden

yedi buçukluk şnayderlere, on beşlik obüslere kadar,

bütün âletleriyle

ve vatan uğrunda,

yani, toprak ve hürriyet için ölebilmek kabiliyetleriyle

Birinci ve İkinci ordular

baskına hazırdılar.

Alaca karanlıkta, bir çınar dibinde,

beygirinin yanında duran

sarkık, siyah bıyıklı süvari

kısa çizmeleriyle atladı atına.

Nurettin Eşfak

baktı saatina :

– Beş otuz…

Ve başladı topçu ateşiyle

ve fecirle birlikte büyük taarruz…”

Nazım Hikmet

Kuvayı Milliye Destanı

İlgili Haberler
Atatürk'ün adını anmayan Yunan işbirlikçileri hala yas tutuyor. Büyük önder Büyük taarruz nasıl başladı? Yunan hatları nasıl yok edildi?
Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 69 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 69 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? 25 Ağustos MasterChef ödül oyunu kazananı kim oldu?
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? 25 Ağustos MasterChef ödül oyunu kazananı kim oldu?
Neden Atatürk’ün adını anmıyorlar. Çünkü hala Yunan kazansın istiyorlar
Neden Atatürk’ün adını anmıyorlar. Çünkü hala Yunan kazansın istiyorlar
Şener Üşümezsoy birbiri ardına Marmara depremi haritaları yayınladı
Şener Üşümezsoy birbiri ardına Marmara depremi haritaları yayınladı
Atatürk dizisinin ilk fragmanı yayınlandı mı? Atatürk dizisi ne zaman yayınlanacak?
Atatürk dizisinin ilk fragmanı yayınlandı mı? Atatürk dizisi ne zaman yayınlanacak?
Vuslat Doğan Sabancı kimdir? Vuslat Doğan Sabancı kaza mı geçirdi?
Vuslat Doğan Sabancı kimdir? Vuslat Doğan Sabancı kaza mı geçirdi?
Son Haberler
Hande Yener Fenerbahçeli futbolcuyu öve öve bitiremedi Magazin
Hande Yener Fenerbahçeli futbolcuyu öve öve bitiremedi
Halil Konakçı Diyanet'e solucan omurgalı dedi. Hatay Fransa'da kalsaydı demişti Güncel
Halil Konakçı Diyanet'e solucan omurgalı dedi. Hatay Fransa'da kalsaydı demişti
Çin'de 10 bölgede sel tehlikesi nedeniyle acil durum ilan edildi Güncel
Çin'de 10 bölgede sel tehlikesi nedeniyle acil durum ilan edildi
BRICS'e kabul edilen petrol devleri topluluğun gücüne güç kattı Ekonomi
BRICS'e kabul edilen petrol devleri topluluğun gücüne güç kattı
Kahramanmaraş’ta deprem Güncel
Kahramanmaraş’ta deprem
FETÖ'nün eski sağ kolu 5 cinayetin resmen katilini açıkladı: Kendi köşesinde itiraf etti Güncel
FETÖ'nün eski sağ kolu 5 cinayetin resmen katilini açıkladı: Kendi köşesinde itiraf etti
Borcu olanlar dikkat: SGK son tarihi duyurdu! Ekonomi
Borcu olanlar dikkat: SGK son tarihi duyurdu!