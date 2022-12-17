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Yıllar önce terk edilen eve girdi gördüklerine inanamadı

Almanya'da yaşayan bir TikTok fenomeni, 18 yıl önce terk edildikten sonra hiç girilmeyen evde ilginç ve bir o kadar da ürkütücü bir manzarayla karşılaştı.

Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi - 10:32
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Hiç kimse ürkütücü ev girememişti. Yıllar önce terk edilen eve girdi gördüklerine inanamadı

Yıllar önce terk edilen eve girdi gördüklerine inanamadı
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Yıllar önce terk edilen eve girdi, gördüklerine inanamadıAlmanya'da yaşayan bir TikTok fenomeni, 18 yıl önce terk edilen ve bir daha hiç girilmeye evde ilginç bir manzarayla karşılaştı.

Almanya'da yaşayan 21 yaşındaki Yannik adlı genç, TikTok üzerinden yaptığı yayınlarla tanınıyordu. Son videosunda tam 18 yıl önce terk edilen bir eve girmeye karar veren Yannik, eve girdikten sonra ilginç bir manzarayla karşılaştı.

Çünkü yemek takımı olduğu gibi duruyordu. İşte ilginç keşfin detaylar.Fransa'daki ürkütücü ev, kalın siyah küfle kaplandığı için 18 yıl boyunca çürümeye terk edildi.

Yatak odasının görüntüsü ise ürkütücüydüYemek masası, zamanda donmuş gibi olan evde her detay tüyler ürpertici şekilde. Yıllar süren ihmal, büyük aile evine zarar verdi.21 yaşındaki şehir kaşifi Yannik, şok edici görünüşü belgelemek için 18 yıldır terk edilmiş olan evin içine girmeye cesaret etti. Yatak odası ise ürkütücüydü

Evin videosunu çektikten sonra salona gelen Yannik, salondaki yemeklerin olduğu gibi durması nedeniyle hem korku hem de heyecan yaşadı

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