Beşiktaş taraftarı ağır küfür etmişti. Atakan Çankaya'dan flaş açıklama

MKE Ankaragücü oyuncusu Atakan Çankaya, Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'a 1-0 yenildikleri maç sonrası konuştu.

Atakan Çankaya açıklamasında, "Ankara'da oynadığımız maçta çok üstün oynamıştık. Çok farklı galibiyetle buraya gelebilirdik. Üzgünüz. Burada ikinci yarıda oynadığımız sürede net pozisyonlarımız vardı. Neredeyse ikinci yarı kalemize şut gelmeden, bireysel hatadan geriye düştük. İşimiz daha da zorlaştı. Elimizden geleni yaptık. İki maça bakınca, finali hak eden bizdik. Final oynamak, kupa almak isterdik ama maalesef olmadı. İnanıyorum ki bu camia daha güzel günler görecek." dedi.

''GALİBA BİRİLERİNİ ÜZDÜK''

Beşiktaş taraftarının kendisine gösterdiği tepki için konuşan Atakan, "Uzun süredir Süper Lig'de oynuyorum, Beşiktaş'a karşı çok maça çıktım. Galiba birilerini üzmüşüz ki bu tepkilerle karşılaşıyoruz. Kimseye bir kinim, öfkem yok. Ama edilen küfürler ahlak dışı. Kolay şeyler değil. Ama yapacak bir şey yok. Bizim işimizin cilvesi bu. Beni sevenler de var, sevmeyenler de olacak. Bugünleri unutup, önümüzdeki 3 maçta ligi en iyi bitirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.