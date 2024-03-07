Hiç para almadan çalışan milli takım hocası kim? Sedat Kaya açıkladı

Siz hiç para almadan çalışan bir teknik direktör gördünüz mü?

Ben gördüm.

Hem de 5 ay, bir kuruş almadan.

Yıllar önce bugünkü adı Beinsport olan Lig Tv’de genel müdür yardımcısıyım.

Süper Lig maçlarını yorumlayacak bir teknik direktöre ihtiyacımız var.

Her hafta Maraton programına çıkacak, maçların analizlerini yapacak.

Bazı günlerde de naklen yayınlarda yorumcu olacak.

Sevilen, vizyon sahibi, kariyeri ve duruşu olan, eyyam yapmayan, başarılı bir isim gerek.

İnce eleyip, sık dokuyoruz.

Tek tek isimleri gözden geçiriyoruz

O günlerde Ersun Yanal milli takımdan yeni ayrılmış.

Federasyonunun “Hakan Şükür’ü mutlaka kadroya al” baskılarına boğun eğmemiş ve istifayı vermiş, gitmiş.

Bizim için ideal isim.

Ancak.

Ersun Yanal o güne kadar hiçbir televizyonda yorumculuk yapmamış.

Acaba bu teklife sıcak bakar mı?

Üstelik yönetiminin bu konu için ayırdığı bütçe, Ersun Yanal kalitesinde bir isim için yeterli olur mu?

Nasıl teklif edilir?

Ne der acaba?

Şansal abi (Büyüka) ile anlaştık ve görüşmeye karar verdik.

Aradım, olayı anlattım

Cevabı aynen şöyle oldu.

“Yorumculuk bugüne kadar düşünmediğim bir şey. Ancak Şansal abi ile sana hayır deme şansım yok. Bütün ekibimle birlikte size katkı vermeye hazırım. Bunu asla profesyonelce yapmam sadece dostluk adına yaparım. Lütfen bana vermeyi düşündüğünüz parayı her ay bir hayır kurumuna bağışlayın. Ne zaman işe başlıyoruz?”

Şaşırdım.

O güne kadar hangi teknik adamın kapısını çalsak, söze önce paradan başlardı.

Yanal hiç para konuşmadı, adeta elinin tersiyle itti.

Ben daha verebileceğimiz ücreti açıklamadan, “bir hayır kurumuna bağışlayın” dedi.

Ertesi gün yardımcısı Volkan Kazak ve 3 kişilik istatistik ekibiyle birlikte işe soyundu.

Tüm maçların, tüm futbolcuların analizini yapıp, grafiklerini tasarlayıp, programa hazırladılar.

Yaklaşık 5 ay boyunca haftanın 3 günü bizimle birlikte oldular.

Ekrana renk kattılar.

Bir kuruş ücret almadan.

Ersun Yanal idealist insandır.

Gönül adamıdır.

Bilimsel ve yenilikçidir.

Türk futboluna polar, GPS, analiz, atletik performans, koşu mesafeleri, sporcu beslenmesi, psikoloji, fiziksel testler, yağ oranı, kan değerleri ve vücut kitle endeksi gibi çağımızın kavramlarını getiren isimdir.

Şimdi bir vakıf kurdu.

Amacı ülke çocuklarının ve gençlerinin bilim, sanat, spor, teknoloji ve eğitim alanlarında gelişimlerine destek vermek, ihtiyaç alanlarında fırsat eşitliğini sağlamak.

Bazıları için para her şey değildir.

Ersun Yanal o bazılarından biridir.