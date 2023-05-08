Hıdırellez Çorlu'da coşkuyla kutlandı

Hıdırellez Şenliği, Gölbaşı Gençlik Parkı’nda; Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, CHP Çorlu İlçe Başkanı Cüneyt Akar ve Önerler Mahalle Muhtarı Yusuf Yıldırım’ın Hıdırellez ateşini yakmasıyla başladı. Hıdırellez ateşinin yanmasıyla birlikte Başkan Sarıkurt ve alanı dolduran vatandaşlar, sağlık ve bereket temennileriyle ateş üzerinden atladı; daha sonra Kel Orhan ve Orkestrası eşliğinde dans etti.

Vatandaşlar şenlik alanında bulunan dilek ağacına dileklerini asarken, çocuklar da oyun gruplarında eğlendi. Şenliğe katılan vatandaşlara yiyecek ve içecek ikramında bulunulmasının ardından etkinlik sona erdi.



