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Hıdırellez ne zaman? Hıdırellez ritüelleri nelerdir?

Türk dünyasında kutlanan mevsimlik bayramlardan biri olan Hıdırellez bayramının ne zamana denk geldiği merak ediliyor. Her sene Hıdırellez bayramında çeşitli Hıdırellez ritüelleri de yapılmaktadır. Peki, Hıdırellez ne zaman? Hıdırellez ritüelleri nelerdir?

Haber Giriş: 31 Mart 2023 Cuma - 16:44
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Hıdırellez ne zaman? Hıdırellez ritüelleri nelerdir?

Hıdırellez ne zaman? Hıdırellez ritüelleri nelerdir?
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Editör: Enise Altınok AVŞAR

Hıdırellez bayramı UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'nde yer almaktadır. Hıdırellez bayramında ritüeller gerçekleştirecek kişiler Hıdırellez’in ne zamana denk geldiğini Google arama motorunda araştırıyor. Peki, Hıdırellez ne zaman? Hıdırellez ritüelleri nelerdir?

HIDIRELLEZ NE ZAMAN?

Hıdırellez kutlamaları UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'nde yer almakta olup, Türk dünyasında kutlanan mevsimlik bayramlardan biridir.

Bu sene Hıdırellez 5 Mayıs Cumartesi akşamı başlayacak, 6 Mayıs Pazar günü ikindi ezanında bitecektir.

HIDIRELLEZ NEDİR?

Hıdrellez Hızır ile İlyas adlarının birleştirilmesinden meydana gelip, yazın başlangıcı sayılan 6 Mayıs (Rumi 23 Nisan) gününe verilen addır. Yörede, Hızır ile İlyas hakkında değişik inanışlar bulunmaktadır:

Hızır ve İlyas, "Ab-u hayat"ı bulup, içerek, ölümsüzlüğe kavuşmuşlardır. Bunlar, hıdrellez günü görüşürler.

Hızır karada, İlyas da denizde yaşayan iki ayrı peygamberdir. Bu iki peygamber, uzun süre birbirlerinden ayrı kalmışlar; ancak 6 Mayıs günü birbirlerine kavuşurlar.

Hızır peygamber ile İlyas peygamberin, Yalvaç’ın bugün "Hıdırlık" adıyla anılan mesirelik yerinde bulunan masa şeklindeki taşın başında buluştuklarına inanılır.

HIDIRELLEZ RİTÜELLERİ NELERDİR?

Büyük şehirlerde daha az olmak üzere, kasaba ve köylerde hıdrellez için önceden hazırlıklar yapılır. Bu hazırlıklar, evin temizliği, üst-baş temizliği, yiyecek-içeceklerle ilgili hazırlıklardır. Hıdrellez gününden önce evler baştanbaşa temizlenir. Çünkü temiz olmayan evlere Hızır’ın uğramayacağı düşünülür. Hıdrellez günü giyilmek üzere yeni elbiseler, ayakkabılar alınır.

Hıdırellez öncesindeki günün akşamında, birçok yerde vatandaşlar, ev, araba, çocuk ve eş dileklerini bir kağıda çizerek gül ağacının dalına bağlıyor ya da bu ağacın dibine toprak üzerine yansıtıyor. Bereket getireceğine inanıldığı için gül ağacının dibine para da gömülüyor.

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