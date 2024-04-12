Hidroelektrik santralinde patlama: 6 ölü

Kaynak: AA
Hidroelektrik santralinde patlama: 6 ölü
İtalya’daki Bargi hidroelektrik santralinde meydana gelen patlamada 6 kişi hayatını kaybetti.

İtalya'da Suviana Gölü'ndeki Bargi hidroelektrik santralinde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 6’ya yükseldi.

İtalyan Rainews24 kanalının haberine göre, santralin suyun altındaki bölümü olan -9. katta ve gölde arama yapan dalgıçlar, kayıp 4 kişiden 3'ünün cesedini buldu. Böylece faciada ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi.

Kayıp son kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü ve umutların giderek azaldığı belirtildi.

Santraldeki patlamaya ilişkin Bolonya Cumhuriyet Başsavcılığının açtığı soruşturma kapsamında incelemelerin de sürdüğü bildirildi.

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