Hilary Swank 48 yaşında ilk kez anne oldu

Ünlü oyuncu Hilary Swank, ikiz bebeklerini dünyaya getirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Milyon Dolarlık Bebek filminin yıldızı, ikiz bebekleriyle ilk fotoğrafını Instagram'da paylaştı.

Yeni doğan bebeklerini kucağına alarak verdiği pozu paylaşan Swank, "Kolay değildi. Fakat buna değerdi. Mutlu Paskalyalar! Saf cennetten paylaşıyorum" diye not yazdı.



Aralarında Sharon Stone, Jesse Tyler Ferguson, Sophia Bush gibi pek çok ünlü isim Swank'i tebrik etti.

45 yaşındaki iş insanı Philip Schneider ile evli olan Swank, hamileliğini ilk kez ekim ayında duyurmuştu.

Philip Schneider ile 2018'de dünyaevine giren Swank, hamilelikte ilk üç aylık dönemi aştıktan sonra daha iyi hissettiğini söylemiş, Alaska Daily dizisini çekerken hamileliğini gizli tutmanın zor olduğunu itiraf etmişti.

“Pantolonumu arkadan kesiyordum çünkü artık bana uymuyordu” diyen Swank, etrafındaki insanların da pantolonun üstüne nasıl uymadığına şaşırdığını anlatmıştı. Çözüm olarak gömleği pantolonun üstüne çıkarmayı önerdiğini söyleyen ünlü oyuncu, kilo almaya başlamasının hamileliğini gizlemesini önlediğini söylemişti.

