Hilary Swank'ın ikiz bebek heyecanı! Hamileliğimi daha fazla gizleyemedim

İki Oscar’lı Hollywood oyuncusu Hilary Swank, hamile olduğunu sosyal medya hesabından duyurmuştu. Belirginleşen karnı dikkatlerden kaçmayan 48 yaşındaki oyuncu, "Yakında. İkisi birden" notunu düşmüştü.

48 yaşındaki Amerikalı aktris, hamileliği hakkında açıklamalar yaptı. “Sabahları mide bulantım oluyor” diyen Swank, Extra TV’ye verdiği röportajda, “Arkadaşlarım hormonların sıkıntımı iki katına çıkardığını söylüyor” şeklinde konuştu.

“PANTOLONUMU ARKADAN KESİYORDUM”

Hamilelikte ilk üç aylık dönemi aştıktan sonra daha iyi hissettiğini söyleyen Swank, yeni dizisi Alaska Daily’i çekerken hamileliğini gizli tutmanın zor olduğunu itiraf etti. “Pantolonumu arkadan kesiyordum çünkü artık bana uymuyordu” diyen Swank, etrafındaki insanların da pantolonun üstüne nasıl uymadığına şaşırdığını anlattı.

Çözüm olarak gömleği pantolonun üstüne çıkarmayı önerdiğini söyleyen ünlü oyuncu, kilo almaya başlamasının hamileliğini gizlemesini önlediğini söyledi.