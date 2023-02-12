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Hilti nedir? Depremde kullanılan hilti ne işe yarar?

Merkez üssü Kahramanmaraş ve çevre illerde meydana gelen depremlerde çok sayıda bina çöktü. Enkaz kurtarma çalışmalarında sıklıkla hilti kullanılıyor. Peki, hilti nedir? Depremde kullanılan hilti ne işe yarar?

Haber Giriş: 12 Şubat 2023 Pazar - 11:02
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Hilti nedir? Depremde kullanılan hilti ne işe yarar?

Hilti nedir? Depremde kullanılan hilti ne işe yarar?
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Deprem felaketinin ardından arama kurtarma çalışmalarında vinç ve hilti kullanılıyor. Hilti enkaz çalışmalarında önemli bir rol alıyor. Peki, hilti nedir? Depremde kullanılan hilti ne işe yarar?

Kahramanmaraş ve çevre 10 ilde yaşanan deprem felaketinde AFAD, 12 bin 141 bina ve 66 bin 58 bağımsız bölümün yıkıldığını açıkladı. Yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları sürerken çalışmalarda en çok vinç ve hilti kullanılıyor. Peki, Hilti nedir? Depremde kullanılan hilti ne işe yarar?

HİLTİ NEDİR?

Betonlara delik açabilen, taş kırabilen, maden aramalarında sert kayaları kırabilen, asfaltları kaldırabilen bir tür güçlü aletlere hilti denir.

Hilti özellikle inşaat, belediye, arkeoloji ve madencilik alanında ve sektörlerinde çokça kullanılırlar.

HİLTİ NE İÇİN KULLANILIR?

Hilti; kırıcı, delici ve parçalayıcı ihtiyacı bulunan tüm durumlarda kullanılabilmektedir. Çalışma prensibi elektrik gücü ile hava basıncının yaratılarak, kuvvetli ve dirençli uçları vasıtasıyla işlev gören makinelerdir. Uçlarının girintili çıkıntılı olması işlevini daha da arttırmaktadır. Bu yönü ile zaten normal matkaplardan ayrılmaktadır.

VİNÇ NEDİR?

Vinç, büyük işlik alıcılarının her çeşit devinimini kolaylıkla yapmasını sağlayan tekerlekli, özel yapıda donatım.

Vinç, ilk tasarımı Romalı mimar Vitruvius'un MÖ 10. yıllarında yazdığı bir kitapta görülmüştür. Bu vinç tepesinde makara bulunan ve halatlarla sabitlenen bir direkten oluşuyordu.

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